İkinci el araç pazarında bayi ağını yaygınlaştırıyor

İkinci el araç pazarındaki kurumsal oyunculardan Otomerkezi.net, ülke çapında bayi ağını genişletirken, Anadolu'daki büyümesine Bursa ve Yalova'yı da dahil etti.BURSA (İGFA) - İkinci el araç pazarında önemli markalardan olan otomerkezi.net, Bursa ve Yalova showroomları ardında yıl sonuna kadar İzmir, Samsun, Trabzon ve Kocaeli/Gebze’de de tüketicilerle buluşmayı hedefledi.

Yılda 20 bin araç satılan Yalova ile yine yılda 300 bin adet araç satışının gerçekleştiği Bursa’daki yeni bayisiyle iki yeni showroomu daha hayata geçiren firma, yıl sonuna kadar bayi sayısını 40’a çıkarmayı planladı.

Hemen Sat sistemi üzerinden tek tıkla araç satışına da imkan tanıyan şirket, tek çatı altında ekspertiz, noter işlemleri, kasko ve sigorta işlemleri ve çok çeşitli kredilendirme seçenekleri ile avantajlı ödeme koşullarını bir arada sunarken, 1 yıl/15 bin kilometre mekanik ve elektrik kaynaklı arızalara karşı garanti verebiliyor.