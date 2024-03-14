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İki sektör güçlerini URGE'de birleştirdi

Türkiye’ye yıllık 6 milyar 100 milyon dolar döviz kazandıran, 10 milyar dolar ihracat hedefi olan taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektöründe 41 firma, kümelenerek yetkinliklerini ve ihracatlarını artırmak için Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği bünyesinde güç birliğine gitti.İZMİR

EKONOMİ 14.03.2024, 10:21
İki sektör güçlerini URGE'de birleştirdi

Türkiye’ye yıllık 6 milyar 100 milyon dolar döviz kazandıran, 10 milyar dolar ihracat hedefi olan taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektöründe 41 firma, kümelenerek yetkinliklerini ve ihracatlarını artırmak için Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği bünyesinde güç birliğine gitti.İZMİR (İGFA) - Ege Bölgesi’nde bitkisel ürün ihracatının lideri olan, Türkiye’nin yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatının yüzde 22,5’luk bölümünü gerçekleştiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, UR-GE projelerine Turkish Fresh and Processed Fruits and Vegetables Cluster URGE Projesiyle dördüncü halkayı ekledi.

2020-23 yılları arasında pandemi döneminde herkesin eve kapandığı süreçte Türk yaş meyve sebze sektörüyle ilgili Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ürünlerinde Hedef Pazarlar UR-GE Projesiyle Hindistan’a ihracatlarını 3 yılda 3, 5 kat artırarak 30 milyon dolardan 100 milyon doların üzerine çıkardıklarını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ticaret Bakanlığı’nca 619 UR-GE Projesi arasında “UR-GE Projeleri İyi Uygulama Örneği Ödülü”yle onurlandırıldıkları için çok mutlu olduklarını, bu ödülün Turkish Fresh and Processed Fruits and Vegetables Cluster URGE Projesi’nin daha başarılı olması için kendilerini motive ettiğini kaydetti.

İHRACAT HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLAR

Anadolu topraklarında tohumdan çatala güvenli gıda üretildiğini URGE Projeleriyle dünyaya anlattıklarını vurgulayan Uçak, “Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğimiz arasında dördüncü URGE Projesini başlatan ilk ihracatçı birliği olduk. Beşinci URGE Projesi için de istekliyiz. Ticaret Bakanlığımız projelerimize yüzde 75 destek sağlıyor. Özellikle Uzakdoğu’da Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Vietnam, Malezya, Singapur, Endonezya gibi pazarlarda konumumuzu güçlendirmek istiyoruz. Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinde 10 milyar dolar ihracat hedefine URGE, TURQUALITY Projeleri, fuarlar, sektörel ticaret heyetleriyle ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu. 

Tarihi başarıyla sonuçlanan Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ürünlerinde Hedef Pazarlar UR-GE Projesi gibi başarılı olacak yeni bir UR-GE Projesini başlattıklarını aktaran Uçak, “Projemizin başarısını gerek basından gerek katılımcı firmalardan duyan üyelerimiz bu projemize yoğun ilgi gösterdiler. Turkish Fresh and Processed Fruits and Vegetables Cluster URGE Projemize başvuru sayısı 41’e ulaştı. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Umarım bu seferki projemiz daha çok ses getirecek ve ülkemize döviz kazandırmak için katkımız sürecek. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimizin 2023 yılı sonunda 1 milyar 330 milyon dolar olan ihracatını 2028 yılında 2 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

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