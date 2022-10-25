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İKAYDER Yetenek Yönetimi Zirvesi İK'cılar buluştu

EKONOMİ 25.10.2022, 09:17
İKAYDER Yetenek Yönetimi Zirvesi İK'cılar buluştu

İKAYDER Yetenek Yönetimi Zirvesinde konuşan İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği Başkanı Dr. Bülent Öz, "İnsan kaynakları süreçlerinde gemiye doğru insanı almak, akabinde gemiye aldığı doğru insanların yeteneklerini bir havuzda yönetmek ve bunu rekabet ortamında işletmelere sunmak en önemli görevlerin başında gelmektedir" dedi.

BURSA (İGFA) - İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği İKAYDER tarafından Yetenek Yönetimi Zirvesi Bursa'da düzenlendi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen zirveye konuşmacı olarak katılan İPPA Communications Managing Partner Fatmanur Erdoğan, Assessment Systems Türkiye Founder&Ceo Dr. Levent Sevinç, İstanbul Havalimanı İK Direktörü Ahmet Hakan Arslan, Thinkcut Product Manager Ece Uslu ve Empactivo Co-Founder Yunus Emre Aslan özellikle pandemi sonrası gelişen uzaktan çalışma modelleri, hibrit çalışmalar ve sessiz istifalar gibi pek çok İK süreçlerini geniş çaplı ele aldı. Bursa ve bölgesindeki şehirlerden İK uzmanlarının yoğun katılım gösterdiği zirvenin açılışında konuşan İKAYDER Başkanı Dr. Bülent Öz, şunları söyledi:

PANDEMİ SONRASI İK

"Türkiye ve dünyada pandemi süreci ve sonrasında çok zor bir dönem yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Uzaktan çalışma modelleri, hibrit çalışmalar, sessiz istifalar gibi bir çok konuyu gündeme taşıdık. Bu yeni durumda temel nokta insan kaynakları süreçleri ve yetenekleri tespiti, yeteneklerin sürdürülebilir hale gelmesi ve sürecin en uygun şekilde yapılandırması en önemli unsurların başında geliyor. Pandemi sonrası sürece baktığımızda yapay zeka öğrenmelerinin, derin öğrenme yaklaşımlarının, mobil insan unsurunun iş hayatının kaçınılmaz bir gerçeğidir. İnsan kaynakları süreçlerinde gemiye doğru insanı almak, akabinde gemiye aldığı doğru insanların yeteneklerini bir havuzda yönetmek ve bunu rekabet ortamında işletmelere sunmak en önemli görevlerin başında gelmektedir. İK Yetenek Yönetimi Zirvesinin gerçekleşmesi sürecinde katkılar sağlayan BTSO başta olmak üzere paydaşlarımız Vira Stratejik Ortaklık, Empactivo, Koala HR,

More Payroll, Referans Yemek, Assessment Systems, Arc Güvenlik, Bilginet Akademi, Edenred ve Thinkcut Suite ile İKAYDER Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum."

UZMANLAR ZİRVEDE BULUŞTU

SGK İl Müdürü Erhan Karaca zirvede yaptığı konuşmada, "Bir şirketin en önemli kaynağı içindeki ekipman yatırımı, bankadaki parası veya mülkleri değil insan kaynağıdır. İnsan kaynağını vasıflarına ve becerilerine göre sınıflandırmak ve buna göre istihdam ettiğimizde insanlarımız daha mutlu olacaktır. SGK olarak ilimizde başarılı bir sosyal hizmeti veriyosak İK uzmanları ve mali müşavirlerimizin katkısı büyüktür" dedi. Zirvenin açılışında konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan," Dünya her gün yeniden kuruluyor. Ülkeler ve şirketler birbirleriyle yarış halindeler. 10 yıl önceki dünyaya kıyasla bugün bambaşka bir gerçeklik yaşıyoruz. Bu hızlı dönüşüm süreci hayatlarımızın her alanında kendini gösteriyor ve yeni bir geleceğin temelleri atılıyor" dedi.

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