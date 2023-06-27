İhtiyaç sahiplerine 60 milyon liralık destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi aileleri unutmuyor. Ekonomik krizin gölgesindeki bayram öncesindeki 77 bin haneye 30 milyon 800 bin liralık kaynak ayrıldı. Böylece 2023 yılında desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara sağlanan katkı 60 milyon lirayı aştı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında vatandaşlara verdiği destek Kurban Bayramı’nda da devam ediyor. Ekonomik krizin gölgesinde geçecek bayram için ihtiyaç sahibi 77 bin haneye 30 milyon 800 bin lira nakit yardımı sağlanıyor. İlk kez gelecekte çok daha farklı işlevleri de üstlenecek İzmir Şehir Kartı'na sosyal yardım desteği yüklendi.

Kurban Bayramı’nda nakdi desteğin yanında 65 yaş üstü 6 bin haneye kavurma ve gıda paketi dağıtılacak. Böylece Ramazan ve Kurban bayramları dahil 2023 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan katkı toplamda 60 milyon 800 bin liraya ulaşacak.