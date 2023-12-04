İhracatta ‘Junioshow’ farkı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Küresel Fuar Acentesi (KFA) organizasyonunda, BEKSİAD, UTİB ve UHKİB işbirliğiyle düzenlenen Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim&Çocuk İhtiyaçları Fuarı sona erdi. Fuarı, 3 günde 50’yi aşkın ülkeden 1.000’in üzerinde yabancı alıcı ziyaret etti. Yurt içinden gelen binlerce ziyaretçinin de katılımıyla fuar, sektörün dış ticaret hacmine katkı sağladı.BURSA (İGFA) - Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Türkiye’deki en önemli buluşmaları arasında yer alan Junioshow Fuarı, 14-16 Kasım tarihlerinde ziyaretçilerini ağırladı. Bursa Uluslararası Fuar Merkezi’nde 50 ülkeden 1.000’den fazla yabancı alıcının ziyaret ettiği fuarda 70’i aşkın firma, 2024 – 2025 yılı bebe çocuk giyimi trendlerini belirleyen koleksiyonlarını görücüye çıkardı.

Fuar Yaklaşık 50 Ülkeden İş Profesyonelini Ağırladı

BTSO’nun Ticari Safari Projesi ve KFA Fuarcılık’ın çalışmaları kapsamında dünyaca ünlü markaların satın almacıları da fuarda firmalarla bir araya geldi. Yabancı alım heyetlerinin yanı sıra yurt içinden de yüzlerce misafiri ağırlayan fuar, sektörü aynı çatı altında buluşturdu. Ticaret Bakanlığı destekleriyle Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü UR-GE Projesi kapsamında düzenlenen B2B organizasyonu ile de firmalar çok sayıda yabancı iş insanıyla yeni anlaşmalara imza attı.

Fuar Sektöre Nefes Verdi

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün dünyaya açılmasına öncülük eden Junioshow Fuarı’nın firmalara önemli bir güç kattığını söyledi. Junioshow’u dünyanın farklı coğrafyalarından nitelikli alıcıların ziyaret ettiğini dile getiren İsmail Kuş, “Ekonomide yaşanan zorlu döneme rağmen 1.000’i aşkın alıcıyı Bursa’da firmalarımızla buluşturduk. Zor bir dönemde sektörümüzün nefes almasını sağlayan güzel bir etkinliğe imza attık. Özellikle Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Rusya bölgesinden nitelikli müşteri portföyünü kentimizde firmalarla aynı masada buluşturduk. İnşallah bundan sonraki süreçte daha fazla müşteri ve alıcıyı Bursa’da misafir etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Stok Maliyetleri Azalacak

Fuarın yeni tarihi ve yeni konsepti ile ziyaretçileriyle buluştuğunu hatırlatan İsmail Kuş, şöyle devam etti: “2024 yılı itibariyle artık yılda bir kez düzenlenecek fuarda firmalarımız yaz ve kış kreasyonlarını sergileyecek. Fuarın yeni tarihi ile firmalar çok fazla stok maliyeti olmadan, direkt sipariş alarak zamanında ürünlerini tamamlayıp müşterilerine ulaştıracak. Fuar ile firmalarımız önümüzdeki süreçte ihracatını artırmayı sürdürecek.”

“Yeni Konsept ve Yeni Tarih Sektöre Heyecan ve Umut Verdi”

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, fuarın sektörün geleceğine dair umut ve heyecanı artırdığını söyledi. Fuarı yeni markaların, yeni yüzlerin ziyaret ettiğini belirten Yıldız, “Bursa bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe önemli bir yere sahip. Biz kendi etiketlerimizle, kendi tasarımlarımızla yaptığımız üretimlerin büyük bir bölümünü direkt müşterilerimize satmaya çalışıyoruz. BTSO ile 8 yıl öncesinde başlayan ihracat yolculuğumuz önemli bir noktaya ulaştı. Fuarlarla ürünlerimizi nitelikli alıcılarla buluşturuyoruz. Dünyanın içerisinde bulunduğu duruma rağmen ihracat için canla başla çalışıyoruz. BTSO Başkanımız Sayın İbrahim Burkay başkanımız vizyoner bir isim. Önümüzdeki dönemde KFA Fuarcılık’ın daha başarılı işler yapacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

“Dünyanın Dört Bir Yanından Alıcılarla Görüştük”

Fuar katılımcılarından Bebekevi tekstil firmasının sahibi Serkan Çetintaş, ilk günden bu yana Junioshow Fuarı’nda yer aldıklarını söyledi. Fuarda birçok yeni müşteriyle karşılaştığını söyleyen Çetintaş, “Dünyanın dört bir yanından müşterilerle görüştük. Afrika’dan Avrupa’ya, Asya’dan Balkanlar’a çok çeşitli bir müşteri popülasyonu vardı. Bu durum bizi çok etkiledi. Doğru seçimler yapılmış. İkili iş görüşmeleri sayesinde firmalarımız bu fuardan çok ciddi kazanımlar elde edebilir. Başkanımız İbrahim Burkay’ın vizyonu çok geniş. Başkanımıza ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Sektörün Canlılığı İçin Fuarlar Çok Kıymetli”

Fuar katılımcısı Sedat Şengül, yeni stantlarla yeni bir döneme girdiklerini belirterek, “Fuar çok verimli geçti. Yabancı katılımcı sayısı tatmin edici düzeyde. Daha önce görmediğimiz ülkelerden ziyaretçiler gördük bu sene. Sektörün canlılığı için fuarları çok kıymetli buluyorum. Bu tarz organizasyonlar sadece fuar katılımcılarına değil, sektörün tüm paydaşlarına katkı sağlıyor.” dedi.

“Moskova’ya Döndükten Sonra İmzaları Atacağız”

Fuara gelen yabancı alıcılar da organizasyonun her geçen dönem çıtayı daha yukarıya taşıdığını söylediler. Rusya’dan gelen Ozon firması yetkilisi Anna Grıgorova, Junioshow’a ilk defa katıldığını ve fuarı çok beğendiğini belirterek, “Ciddi görüşmeler gerçekleştirdik. Moskova’ya döndükten sonra firmalarla tekrar iletişim kurup iş birliği içerisine gireceğiz. Türk ürün kalitesinden ve model çeşitliliğinden çok memnun kaldık. Daha önce görmediğim birçok modeli bu fuarda görme fırsatı yakaladım. Fuarın geleceğinin çok parlak olacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

“Atılan İmzaların İlk Meyvesi Junioshow Oldu”

Kahire Ticaret Odası Hazır Giyim ve Ev Tekstili Oda Başkanı Mohammed Elsalam, yaklaşık 20 gün önce Türkiye’den Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve iş insanlarından oluşan heyetin Mısır’ı ziyaret ettiğini hatırlattı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın da heyetin içerisinde olduğunu belirten Elsalam, “Kendisiyle orada bir protokol imzaladık. Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler olması gerektiği gibi eskiye dönmeye başladı. Her iki ülke adına bu anlaşmaların hayırlı olacağını düşünüyorum. Junioshow’da Mısırlı firmalar da yer alıyor. Türk firmaları da Ocak ayında Mısır’da gerçekleştirilecek olan organizasyonda yer alacaklar. Junioshow fuarı yapılan anlaşmaların ilk meyvesi oldu. Fuarın yeni düzenini ve ürün çeşitliliğini çok beğendim. Birçok ziyaretçiyle görüşme fırsatım oldu. Onlardan da fuarın çok iyi geçtiğine ve beğendiklerine dair yorumlar aldım. Aynı kültürü taşıyan iki ülke olarak böyle bir organizasyonun düzenlenmesi beni gururlandıran bir durum. Zamanla üstüne katarak Junioshow’un çok daha ileriye taşınacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

“Aradıklarımızı Bulduğumuz Bir Fuar Geçirdik”

Gana’dan fuara ilk kez katılan firma sahibi Baaba Baidoo Otoo ise Bursalı firmaların ürünlerinin çok kaliteli olduğunu belirterek, “Birçok standı gezme fırsatım oldu. Ürünlerin hepsi bir birinden ilgi çekici. Daha önce katıldığım fuarlarda tekstil dışı sektörel ürünlerle karşılaşıyordum. Ben tekstil sektöründe iş yaptığım için aradığımı bulmak zor oluyordu. Ancak Junioshow benim firmam adına harika bir fırsat oldu. Aradıklarımızı bulduğumuz, sadece tekstil odaklı verimli bir fuar geçirdik.” dedi.

Yeni Buluşma 30 Ekim-1 Kasım 2024’te

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Türkiye’deki en önemli buluşmalarından olan Junioshow Fuarı’nın 20.’si 30 Ekim - 1 Kasım 2024 tarihleri arasında Bursa Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirecek.