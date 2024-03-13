İhracatçının yeni hedefi İskandinavya

Türkiye’nin, İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasıyla iki ülke arasında artan temaslar, ihracatçının İskandinav pazarına ilgisini de artırıyorANKARA (İGFA) - Türkiye’nin İskandinav ülkeleri ile dış ticareti, son yıllarda hızlı bir büyüme kaydetti. TÜİK verilerine göre son 5 yılda Türkiye’nin İskandinav ülkeleriyle dış ticaret hacmi yüzde 35 artarak geçen yıl 10,7 milyar dolara çıktı. İsveç’in NATO üyeliğinin onaylanması ise bu ülke ile ticari ilişkilerde, hacmin daha da artması beklentisine yol açtı. Türk ihracatçıları ve girişimcileri İskandinavya’da yeni arayışlara yönelirken bu ilgi lojistik operasyonları da artırıyor.

İsveç merkezli küresel lojistik şirketlerinden InterEast Logistics’in Türkiye Ülke Müdürü Murat Kaya, Romanya, Polonya ve İsveç’te kurdukları yaygın lojistik ağ sayesinde, Türkiye-İskandinavya hattında ultra ekspres teslimat hizmeti sunduklarını belirtti.

12 GÜNLÜK TAŞIMA SÜRESİNİ 5 GÜNE İNDİRDİ

Kuzey rotası üzerinde bulunan Romanya ve Polonya’daki 35 bin metrekarelik geniş depolama imkanlarına ve güçlü lojistik altyapılarına dikkati çeken Kaya, “Türkiye’den hareket eden tırı, oluşturduğumuz altyapı sayesinde 5 günde İsveç’e ulaştırıyoruz. Bunu yapan ilk ve tek şirket biziz. Önceden bu kadar sistematik taşıma yoktu, şimdi artan ilgiyle düzenli servisler kurduk.” dedi. Filolarında 700’den fazla tır ve hemen her sektörden yüke uygun ekipman altyapısına sahip olduklarına işaret eden Kaya, Türkiye ile İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya taşımalarında pazar paylarını artırmak için iddialı hedefler koyduklarını söyledi.