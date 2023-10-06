İhracatçının talebi 'Merkez'de karşılık buldu

İhracatçıların, “Reeskont kredilerinde faiz oranı ticari kredi faiz oranlarını aştı. Reeskont kredilerindeki faiz oranı politika faizinden bağımsız belirlenmeli” talebi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından karşılık buldu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve TC Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın Türk ekonomisinin yönetimine geçmesi sonrasında reel sektörün haklı taleplerini yerine getiren bir anlayışın hakim olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, reeskont kredilerinde ihracatçıların talebine uygun düzenlemenin de bunun bir sonucu olduğunu kaydetti.

“Orta Vadeli Programa göre 2026 yılı sonu için 302,2 milyar dolar ihracat hedefimiz var” diyen Eskinazi, “Türk ekonomisinde son yıllardaki yanlış politikalar ihracatçılarımızı yordu, öz sermayelerimiz eridi. İşletmelerimizin üretime ve ihracata devam etmesi için finansman hayati derecede önemli. Finansman maliyetlerimizi düşüren adım nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve TC Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.