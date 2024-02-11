İhracatçının rotasını 'nakliye' belirleyecek

Kısa adı EVSİD olan Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Talha Özger, 2024’ün zor bir yıl olacağını belirterek, 2024'te ihracat hedefinin yeniden 3,5 milyar dolar seviyelerine gelebilmek olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz yılı 3,2 milyar dolarlık ihracatla tamamlayan ev ve mutfak eşyaları sektörü, pazar çeşitliliğini kaybetmeden odağına yakın coğrafyadaki ülkeleri almayı hedefliyor.

Dolar kurundaki yükselişin ihracatçıyı rahatlatmadığını ifade eden Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, işçilik maliyetlerinin 6 ayda bir arttığına vurgu yaparak, "Geçmiş dönemlere baktığımızda bu yılda bir oluyordu ve maksimum yüzde 20’lik artışlar yaşanıyordu. Bu da ihracatta fiyatlandırma yaparken bizi zorlamıyordu. Ama şimdi dolar bazlı maliyetlerde işçiliği de artırmamız gerekiyor. Zaten ürünü satarken zorlandığımız bir dönemden geçiyoruz. Ayrıca üretimlerini kiralık alanlarda yapan firmalarımız var. Onlar da kira artışı gibi çok ciddi bir sorunla baş başa kaldılar.” diye konuştu.

2023 yılını 3,2 milyar dolarlık ihracatla kapattıklarını belirten Özger, 2024 yılında ihracatta hedefinin yeniden 3,5 milyar dolar seviyelerine gelebilmek olduğunu söyledi.

Amaçlarının kilogram başına ihracat değerini 4,5-5 dolar seviyelerine çıkarmak olduğunu kaydeden Özger, "2024 yılı zor bir yıl olacak" dedi.

İstanbul’da 27-28 Mayıs tarihlerinde 7’nci kez düzenlenecek Invitation Only Türkiye etkinliğinde 60 ülkeden 200’e yakın satın almacıyı ağırlayacakları bilgisini de paylaşan Talha Özger, “Geçen yıl otel konseptinden çıkarak yeni bir lokasyona geçiş yaptık. Bu yıl yerimizi Lütfi Kırdar’a taşıdık. Tüm paydaşlarımızla birlikte hedefimiz, Türkiye'ye daha önce gelmemiş toptancı ve market zincirlerini üreticilerle buluşturup ihracatımıza katkı sağlamak. 2024 yılında Panama, Malezya, Avustralya, Hong Kong gibi farklı coğrafyalarda etkinliklerimiz olacak" diye konuştu.

Bu arada geçen yıldan bu yana farklı coğrafyalarda devam eden ‘Made in Türkiye’ bilinirliğini yayma çalışmalarından sonuç almaya başladıklarını ifade eden Özger, “Latin Amerika’da sektörümüzü market zincirlerine, toptancılara tanıtmayı başardık. Güney Afrika ürünlerimizi keşfetmeye başladı. Avrupa zaten ihracatçımızı tanıyordu. ‘Made in Türkiye’ söyleminin bir devlet politikası haline gelmesi gerekiyor. İtalya dendiğinde aklımıza tasarım, Almanya dendiğinde sağlamlık geliyorsa Türkiye algısı için de sektör sektör çalışmamız gerekiyor" dedi.