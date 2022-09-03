"İhracatçının ayağındaki prangaları çözün"

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), ağustos ayında ihracatını yüzde 7’lik artışla 1 milyar 446 milyon dolardan, 1 milyar 548 milyon dolara taşıdı. EİB'nin 8 aylık ihracatı 12 milyar 195 milyon dolar olurken, son 1 yıllık ihracatı 18 milyar 169 milyon dolara yükseldi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’nin döviz ihtiyacı nedeniyle ihracatçıların ayaklarına prangalar bağlandığını söyledi.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), ağustos ayında ihracatını yüzde 7’lik artışla 1 milyar 446 milyon dolardan, 1 milyar 548 milyon dolara taşıdı. Ağustos ayında Türkiye’nin ihracatı yüzde 13’lük artışla 18,8 milyar dolardan 21,3 milyar dolara ilerledi.

2022 yılının geride kalan üçte ikilik diliminde ihracatını yüzde 18 geliştirerek 10 milyar 331 milyon dolardan 12 milyar 195 milyon dolara çıkaran EİB, son 1 yıllık dönemde 18 milyar 169 milyon dolar ihracatı hanesine yazdırdı. Türkiye son 1 yıllık dönemde 250,8 milyar dolar ihracatla 2022 yılı sonu hedefine ağustos ayı sonunda ulaştı.

Ağustos ayında Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan sanayi ürünleri ihracatı yüzde 2’lik yükselişle 869 milyon dolardan, 883 milyon dolara ilerlerken, tarım ürünleri ihracatın yüzde 17’lik artışla 474 milyon dolardan 554 milyon dolara çıktı. Madencilik sektörü de, yüzde 7’lik gelişimle ihracatını 103 milyon dolardan 110 milyon dolara taşıdı. EİB bünyesinde 12 ihracatçı birliğinin 9 tanesi 2021 yılı ağustos ayına göre ihracatını artırırken, 3 birliğin ihracatında düşüş görüldü.

Kimya ihracatı zirveye çıktı

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında ihracatçı birliği bulunmayan kimya sektörü ağustos ayında gerçekleştirdiği 229 milyon dolarlık ihracatla en çok ihracat yapan sektör oldu. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 205 milyon dolarlık ihracatla EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliği arasında zirvedeki yerini korudu.

Temmuz ayında son bir yıllık dönemde 1,5 milyar dolar ihracat barajını aşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, ağustos ayında 25’lik ihracat artışına imza attı ve 142 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırarak ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Hazırgiyim ihracatına parite freni

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, ağustos ayında 125 milyon dolarlık ihracat yaparken, 2021 yılı ağustos ayına göre ihracatı yüzde 2 geriledi. İhracatının yüzde 80’e yakınını Avrupa’ya yapan EHKİB Euro/dolar paritesindeki değişimden olumsuz etkilendi. Ege Maden İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 7’lik artışla 103 milyon dolardan 110 milyon dolara çıkarırken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 99,4 milyon dolar ihracatı kayda aldı.

Hububat bakliyat yağlı tohumlar 1 milyar dolara koşuyor

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği her ay gösterdiği başarılı performansla yıllık ihracatta 1 milyar dolar barajına bir adım daha yaklaşıyor. Ağustos ayında ihracatını yüzde 31’lik artışla 62 milyon dolardan 81 milyon dolara taşıyan EHBYMİB son 1 yıllık ihracatta 951 milyon dolara çıktı.

Tütün sektörü ihracat artış rekortmeni oldu

Türkiye’deki tütün ihracatçıların tek ihracatçı birliği olan Ege Tütün İhracatçıları Birliği, ağustos ayında 81 milyon dolarlık yaprak tütün ve tütün mamulleri ihracatı gerçekleştirdi. ETİB, yüzde 41’lik ihracat artış hızıyla EİB çatısı altında ihracat artış rekortmeni oldu. Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2021 yılı ağustos ayında 61 milyon dolar olan ihracatını 2022 yılının aynı ayında yüzde 16’lık artışla 71 milyon dolara yükseltti.

Ağustos ayında 58 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koyan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2021 yılı ağustos ayındaki ihracat seviyesinin yüzde 8 gerisinde kaldı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 21 milyon 181 bin dolarlık ihracat yaparken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 15 ilerleterek 19 milyon 885 bin dolara çıkardı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise; 17 milyon 228 bin dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Eskinazi: “İhracatçının ayaklarındaki prangaları çözün”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’nin döviz ihtiyacı nedeniyle ihracatçıların ayaklarına prangalar bağlandığını, ihracatta en büyük ihraç pazarları Avrupa Birliği’ndeki resesyon beklentilerine rağmen 2022 yılı ağustos ayındaki 1 milyar 548 milyon dolarlık ihracat performansının Egeli ihracatçıların başarısı olduğunu kaydetti. Eskinazi, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2022 yılı sonu için belirlediğimiz 18 milyar dolar ihracat hedefine temmuz ayında ulaşmıştık. Türkiye için 2022 yılı sonu için ortaya koyduğumuz 250 milyar dolar ihracat hedefini de ağustos ayı sonunda tutturduk. Türkiye küresel bir tedarikçi olması yanında Türk ihracatçılarının dünya pazarlarındaki çalışkanlığı bu başarıyı getirdi. İhracatçının ayaklarına son dönemde bağlanan prangaları çözün. O zaman çok daha yüksek performans gösterdiğini göreceksiniz. TCMB’nın ne kadar dövize ihtiyacı varsa, dünya ile entegre olmuş Türk ihracatçısının da o kadar dövize ihtiyacı var. Hükümetin bu gerçeği göz ardı etmemesi gerekiyor. İhracatçı olarak ihracat hedeflerimizi tutturabilmek için finansman desteğine ihtiyacımız olduğunu bir kez daha yüksek sesle dillendiriyoruz” diye konuştu.