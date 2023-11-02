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İhracatçılardan dış ticaret açığını düşürecek Çin mesaisi

EKONOMİ 02.11.2023, 14:00
İhracatçılardan dış ticaret açığını düşürecek Çin mesaisi

Türk İhracatçıları Çin’in en büyük ithalat fuarına dış ticaret açığımızı düşürmeye gidiyor. 15 Türk firması, 5-10 Kasım 2023 tarihlerinde Çin Şanghay’da 6. Kez düzenlenecek olan Çin’in en prestijli fuarı olan “Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2023”te dış ticaret açığını düşürmek için mesai harcayacaklar.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin, 2022 yılında 254 milyar dolarlık ihracata karşılık 363 milyar dolar ithalat yaptığını hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 109 milyar dolarlık dış ticaret açığımızın 38 milyar dolarlık kısmının Çin kaynaklı olduğunu kaydetti.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu 4 yıldır Ege İhracatçı Birlikleri olarak üstlendiklerini dile getiren Eskinazi, “Çin 2022 yılı verilerine göre 3,6 trilyon dolar ihracat ile dünyada birinci sırada olmasına karşın, 2,7 trilyon dolarlık ithalatla dünyanın en çok ithalat yapan ikinci ülkesi durumunda. Çin ile ticaretimizin karşılıklı ve sağlıklı zeminde büyümesini arzu ediyoruz. Ticaret Bakanlığı’mızın 2022 yılında hayata geçirdiği “Uzak Ülkeler Eylem Planı” yıllık 20 milyar dolar ihracat yaptığımız 18 ülkeye ihracatımızı 80 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Çin’de bu ülkelerden birisi. Çin’e 3 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımızı bu hedefler çerçevesinde 4 kat artırarak 12 milyar dolara çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.

2019 YILINDAN BERİ ÇİN PAZARINA ODAKLIYIZ

Ege İhracatçı Birlikleri olarak Çin’e uzun yıllardır odaklı olduklarını ifade eden Eskinazi, Çin'in 2019 yılından itibaren ciddi anlamda radarlarına girdiğini belirterek, “Çin’den satın almak uzak değilse, Çin’e satmak da uzak değil” mottosuyla Çin pazarındaki çalışmalarımıza 2019 yılında start verdik. “Ege İhracatçı Birlikleri'nde 2019 yılını "Çin Yılı" ilan ettik. Birliğimiz bünyesinde 'Çin Takımı' kurduk. Bu ekip mesailerinin çoğunu Çin’e harcamakta. İhracatçılarımızı Çin pazarının sunduğu fırsatlardan haberdar etmek ve Çin e-ticaret platformlarıyla tanıştırmak amacıyla "Hedef Pazar: Çin" seminerleri düzenledik. Kasım 2022'de üyelerimiz için bir Çin Mini MBA Sertifika Programı düzenledik. İhracatçılarımızı Çinli ithalatçılar ile buluşturmak için alım heyetleri organize ettik. ICBC Türkiye Bankası ile Mutabakat Zaptı imzaladık. İkili ilişkilerimizi yerel para birimlerinde geliştirmek için bazı platformlar geliştirmeye çalışıyoruz. Wechat hesapları oluşturduk. Çin'in popüler e-ticaret platformlarında da bölgemizin ürünlerini tanıtmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

CIIE Çin’in en prestijli fuarı olması yanında, dünyanın en büyük ithalat fuarı olma özelliği ile de başta Asya Pasifik bölgesi olmak üzere birçok yabancı katılımcının ilgi odağı olan bir fuar olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık ise, genel anlamda Türk marka imajımızın güçlendirilmesi ve yoğun ve verimli ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecek olması sebebiyle firmalarımızın anılan fuara katılımı hem kendileri Çin ile dış ticaret açığımızın ülkemiz lehine çevrilmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. 

ÇİNLİ İNFLUENCERLAR TÜRKİYE STANDINI ZİYARET EDECEK

Sosyal medyanın tüketici tercihlerinde belirleyici bir hale gelmesi pazarlamada da influencerlarla etkin iş birliklerini beraberinde getiriyor. Ege İhracatçı Birlikleri, 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı sırasında Çinliler tarafından sevilen yüksek takipçili influencerların Türkiye standından canlı yayınlar yapmalarını organize edecek. Bu sayede Çinli tüketiciler ile daha çok etkileşim kurulması amaçlanıyor.

Ayrıca Ege İhracatçı Birlikleri fuar sırasında Çin’in iş dünyasında önde gelen dernek ve odalarla görüşmeler yaparak, iş birliği protokolleri imzalaması bekleniyor.

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