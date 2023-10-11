İhracatçılara ek süre fırsatı! Dahilde İşleme Rejimi tebliğinde değişiklik

Türkiye’nin 254 milyar dolarlık ihracatının yarısının yapılmasına katkı sağlayan, ihracatçılara gümrük muafiyetli ithalat olanağı veren dahilde işleme izin belgelerinde küresel resesyon nedeniyle ihracatçılara ek süre fırsatı tanındı. İhracatçılar düzenleme için Ticaret Bakanlığı'na teşekkür etti.İZMİR (İGFA)- 11 Ekim 2023 tarihli Resmî Gazete’de yer alan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğle; 1 Ocak 2020 ile 11 Ekim 2023 arasında düzenlenmiş, ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, 6 ay içinde Ticaret Bakanlığı'na müracaatta bulunulması şartıyla başvurunun uygun görüldüğü tarihten itibaren belge orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ek süre verilecek.

Geçtiğimiz hafta da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ihracatçıların reeskont kredilerindeki yüksek faiz sorununa neşter vurmuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, küresel resesyon nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getiremeyen ihracatçılara bir fırsat daha tanındığını, ticari hayatın gerçekleriyle uyumlu olan Ticaret Bakanlığı’nın kararını sevinçle karşıladıklarını kaydetti.

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)’nin ihracatçılara gümrük muafiyetli ithalat olanağı sağladığını aktaran Eskinazi, “Türkiye’de ihracatçı firmalar her yıl 7 bin civarında dahilde işleme izin belgesi kullanıyor. İhracatçımızın yarısına pozitif dokunuşu olan bir uygulamada ihracatçılar lehine yapılmış bir düzenleme. İhracatçılarımıza belge süresinin yarısını geçmemek üzere verilecek ek süre hem ihracatımızın sağlıklı bir şekilde sürmesine, hem de firmalarımızın küresel ekonomik krizden kaynaklı gecikmeler nedeniyle ceza almalarının önüne geçecek. Bu düzenleme için Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Sayın Ömer Bolat ve Ticaret Bakanlığı bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Orta Vadeli Programa göre Türkiye’nin 2026 yılı sonu için 302,2 milyar dolar ihracat hedefi olduğunu hatırlatan Eskinazi, bu hedefe ulaşmak için ihracatçılara son günlerde sağlanan desteklerin çok değerli olduğunu, Türk ihracatçılarının motivasyonunu artırdığını sözlerine ekledi.