İhracatçılar Çin seferine çıkıyor

Dünya’nın ikinci büyük ekonomisi konumundaki Çin Halk Cumhuriyeti’nde 5-10 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Çin’in yıllık 2,7 trilyon dolarlık ithalatından daha fazla pay almak isteyen firmalara büyük fırsatlar sunuyor.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, pandemi sonrasında ilk kez fiziki katılımın olacağı Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na Çin pazarında büyümek isteyen Türk ihracatçılarını davet etti.

Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisiyle örtüşen ve Ticaret Bakanlığı’nca desteklenen Çin Uluslararası Ticaret Fuarı sayesinde Çin’e, Türkiye’den yapılan ihracatı artırmak için uygun bir zemin oluştuğu bilgisini veren Eskinazi, “Çin’de karantina şartları ortadan kalktı. Vize süreci normale döndü. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na 4. Kez Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapacağız. Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaret Türkiye aleyhine bir seyir izliyor. Çin’den ithalatımız 2022 yılında 41,3 milyar dolar iken, ihracatımız 3 milyar dolar seviyesinde. 2022 yılındaki toplam 109 milyar dolarlık dış ticaret açığımızın 38 milyar dolarlık kısmı Çin’e karşı verilmiş durumda. Çin’e ihracatımızı artırarak bu dış ticaret açığını azaltmak istiyoruz” diye konuştu.

Fuarda “Hizmetler, Otomobil, Akıllı Endüstri ve Bilgi Teknolojileri, Tüketici Ürünleri, Medikal Ekipmanlar ve Sağlık Ürünleri, Gıda ve Tarımsal Ürünler adlarında ayrı holler bulunduğunu aktaran Eskinazi, gıda, dayanıklı tüketim ürünleri, kozmetik, bebek mamaları, şarap, organiz kimyasallar, işlenmiş doğal taş sektörlerinin Çin’e ihracat için avantajlı sektörler olduğunun altını çizdi.

TURKISH TASTES ÇİN’E UZANACAK

Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle Türk gıda ürünlerinin ihracatını artırmak için “Turkish Tastes” isimli bir TURQUALITY Projesi yürüttüklerini hatırlatan Eskinazi, “Turkish Tastes projemiz kapsamında ABD’de yoğun bir tanıtım programı sürdürüyoruz. Bu projenin benzer bir ayağının Çin’de olmasını planlıyoruz. Bu projede Türk mutfağı Las Vegas Üniversitesi’nde ders olarak okutulurken, Sosyal medya fenomenleri ve ünlü şefler Türk lezzetlerini Amerikalılara tanıttı. Bu tanıtım çalışmaları sonucunda ABD’ye gıda ihracatımız yüzde 100’lük artışla 700 milyon dolardan 1,4 milyar dolara çıktı. Türk gıda ürünlerinin Çin’de de bilinirliğini ve tercih edilirliğini artıracak bir proje hazırlığı içindeyiz. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’da Çin’e ihracatımızı artırmak için önemli bir fırsat. Türk ihracatçılarımızı bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyoruz” diye konuştu.