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İhracata meslek liselerinden 3 milyon liralık imza

EKONOMİ 14.11.2022, 10:02
İhracata meslek liselerinden 3 milyon liralık imza

Meslek liseleri, 11 ay gibi kısa bir sürede 5 farklı ülke ile 2 milyon 750 bin lirayı bulan ihracat anlaşması imzaladı.ANKARA (İGFA) - Mesleki ve teknik eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerine yönelik atılan adımlar ve yapılan yasal değişiklikler meyvelerini verdi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimde tescili alınan ürünlerin ticarileşmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Meslek liselerinin, ticarileşen bu ürünleri aynı zamanda ihraç etmeye başladığını vurgulayan Bakan Özer, meslek liselerinin ihracat yelpazesine yeni ülkeler ekleyerek dünya pazarındaki yerini genişletmeye çalıştığını söyledi.

Bu kapsamda, meslek liselerinin ihracat anlaşması yaptığı ülke sayısı Fransa, Romanya, Irak, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya olmak üzere 5'e yükseldiğini ifade eden Bakan Özer, "Söz konusu ülkeler ile yapılan ihracat anlaşmalarının toplam değeri ise 2 milyon 754 bin lirayı buldu. İhraç edilen ürünler arasında elektrik elektronik deney seti, şal, demir kapı, fırın sistemi, kimya ve temizlik ürünleri başlıkları öne çıktı. Öğrencilerimiz hem üretimin tüm aşamalarında yer alarak yaparak öğreniyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunan bireyler olarak yetişiyor. Okullarımızla ve öğrencilerimizle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

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