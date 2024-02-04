İhracat verileri DOSABSİAD'lı sanayicileri umutlandırdı

Ocak ayı ihracat rakamları yüzde 3,6 artış göstererek önümüzdeki dönemler için sanayicileri umutlandırdığını belirten Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, aylık ihracatın Eylül ayı hariç Haziran’dan bu yana her ay en yüksek aylık ihracat rekorunu gerçekleştirme trendini sürdürmesi ile 2024’te Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda önemli bir ivme kazanılacağını söyledi.BURSA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılı ihracatını artıda kapatmayı başaran Türkiye’nin 2024’e de rekorla başladığını belirterek, 20 milyar dolarla en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdiklerini söyledi. Bakan Bolat'ın açıklamalarını değerlendiren DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, bu başarının yüksek teknolojiye dayalı, nitelikli ve sürdürülebilir sanayimiz ile dış ticaret performansımızı artırma yeteneğimizi ortaya koyduğunu kaydetti.

İş dünyasının karşılaştığı enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve küresel belirsizlikler gibi faktörlere karşı ihracatçıların gösterdiği çabaların sonuçlarını görmenin mutluluk verici olduğunu ifade eden DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, “İhracat rakamlarımızın istikrarını sürdürmesi adına sanayicilerimiz üzerlerine düşen sorumlulukların bilinciyle hareket etmeye devam edecektir. Bu süreçte ekonomi yönetiminin gerekli destekleri, teşvikleri ve iş dünyasının verimliliğini artırmaya yönelik politikalarıyla küresel ticaretteki varlığımızı güçlendirecek avantajlar elde edileceğine inanıyorum” diye konuştu.