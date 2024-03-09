İhracat Amazonları iş başında

Türkiye ihracat hedeflerine kadın ve erkeklerin ortak çabalarıyla ulaşacak. Türk gıda sektörünün amazonları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Türkiye’nin Japonya’ya gıda ihracatını artırmak için 11 bin km. ötede emek verdiler.

İZMİR (İGFA) - Türk kadın ihracatçıları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Türkiye’den 11 bin kilometre ötede Japonya’nın Tokyo şehrinde düzenlenen “Foodex Japan Fuarı”nda Türkiye’nin gıda ürünleri ihracatını artırmak için işlerinin başındaydı.

Türkiye’nin son 5 yılda Japonya’ya gıda ihracatının yüzde 72’lik artışla 164 milyon dolardan 282 milyon dolara çıkmasına büyük katkı sağlayan kadın ihracatçılar, Japonya’ya gıda ihracatımızın 1 milyar dolara çıkması için Türk gıda ürünlerini Japonlara beğendirmek için emek verdiler.

Gaia Oliva firması için Japonya’daki Foodex Japan Fuarı’nda görev yapan Nilüfer Koray ve Mine Akdere bu kadınlardan ikisiydi. İkili 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Tokyo’dan paylaştıkları mesajda; “Kadınsız bir dünya düşünemiyoruz, her şey kadınların elinden daha güzel. Tüm emek veren kadınların dünya kadınlar gününü kutluyoruz” notunu düştüler. Termes Tarım İhracat Müdürü Hilal Aydın ise dünyanın kadınlar sayesinde daha güzel bir gezegen olduğuna vurgu yaptı. Aydın, “Kadınların güçlü, sevgi dolu ve etkileyici varlıklarını kutluyorum. Güçlü, cesur ve özverili kadınların varlığıyla dünya çok daha güzel bir yer” diye konuştu.

Foodex Japan Fuarı’nda Türkiye’nin Japonya’ya gıda ihracatının artması için mesai veren kadın ihracatçılardan birisi de ENF Gıda firması yetkilisi Rukiye Kayhan’dı. Kayhan 8 Mart mesajında endüstiye dişil enerjinin gerektiğinin altını çizdi. Kayhan şöyle konuştu; “Endüstriye gereken dişil enerjinin geldiğini ve iş dünyasına yeteri kadar kadın eli değdiğini göreceğimiz nice güzel günlere. Kadınlar günü kutlu olsun.”