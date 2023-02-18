İGA İstanbul Havalimanı'ndan Hatay'a konteynır kent

İGA İstanbul Havalimanı depremin vurduğu Hatay’da evsiz kalan afetzedelerin barınması için bir konteyner kent kurmak üzere harekete geçti.İSTANBUL (İGFA) - Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nın yanında yer alan ve Hatay Valiliği tarafından İGA İstanbul Havalimanı’na tahsis edilen 30 dönüm arazi üzerinde kurulacak 350 konteynerlik kentin, 350 aileye yuva olması bekleniyor. Tüm işlemlerini İGA İstanbul Havalimanı’nın üstlendiği ve inşaatına 13 Şubat tarihinde başlanarak bu ay sonuna kadar tamamlanması planlanan kentin bir an önce depremzedelerin hizmetine sunulabilmesi için 89 personel ve 34 iş makinesi vardiyalı olarak 7/24 itinalı bir çalışma yürütüyor.

İGA İstanbul Havalimanı’ndan gönüllü olarak kurtarma çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgelerine giden çalışanlar ise Hatay’da kurulan konteyner kentin kurulum aşamasında görev alıyor.

İstanbul’dan sevkiyatı 20-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek 21 metrekarelik konteynerlerin her birisinde mobilya, duş, tuvalet ve mutfak tezgâhı mevcutken, konteynerler 5-6 kişilik bir ailenin geçici barınma ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olacak. Oluşturulacak olan kampüste ayrıca yemekhane, mutfak, çamaşırhane, üç ayrı yaş grubuna özel olarak kategorize edilen üç farklı çocuk oyun alanı ve mescit gibi sosyalleşme mekanları da yer alacak. Konteyner kentte ayrıca revir de bulunacak.