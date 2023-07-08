İFM yönetmeliği resmiyete kavuştu

İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) yönetmeliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanıp, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) 0 hissedarlığında kurulan TVF A.Ş’nin 20 yıl yöneteceği İstanbul Finans Merkezi’nin yönetmeliği belirlenmiş oldu. İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmak, finansal piyasalar ile ürün ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunmak, uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yönetmelikle birlikte, İstanbul Finans Merkezi içinde yer alan ilgili tüm birimlerin kiralanması, yeni katılımcıların kabulü, İFM donatılarının işletilmesi, güvenlik, bakım, onarım ve aidat gibi unsurların tamamı İstanbul Finans Merkezi A.Ş tarafından 20 yıllığına yönetilecek. Resmi gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla onaylanan yönetmelik ayrıca tüm bu hedeflerin yanı sıra İFM’nin yönetilmesi, işletilmesi, katılımcı belgesi verilmesi ve tek durak büronun işleyişi ile 22.06.2022 tarihli ve 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu’nun uygulanmasına dair usul ve esasları da belirliyor.

TEK DURAK BÜRO

Teknolojinin gelişmesiyle her alan ve sektörde işleyişin hız kazandığı günümüzde işlemlerin hızla yürütülebilmesi de büyük önem taşıyor. Düzenlenen yönetmelik kapsamında altı bölümde 28 madde yer alırken bu maddelerle İFM’ye katılımdan işlem ve yönetim süreçlerine kadar pek çok konuda işleyişin nasıl yürütüleceği belirlenmiş oldu.

Yönetmelik kapsamında; 22.06.2022 tarihli ve 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu’nun uygulanması, İFM’nin ofis alanlarının ve kapsam dışı alanların yönetilmesi ve işletilmesi, katılımcı belgesine, tek durak bürosunun işleyişine ilişkin iş ve işlemler yer alıyor. Tek Durak Büro düzenlemesi ile İstanbul Finans Merkezi’nin katılımcı ve katılımcı adaylarının faaliyetlerine ilişkin izin, ruhsat, lisans ve benzeri onay başvuruları ile katılımcıların çalışmalarına ve belirlenen konulara ilişkin süreçleri hızlandıracak.