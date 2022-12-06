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ICCI Enerji Ödülleri sahiplerini buldu

EKONOMİ 06.12.2022, 18:05
ICCI Enerji Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye'nin ve bölgenin en büyük Enerji ve Çevre platformu olan ICCI – Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’nın bir uzantısı olarak; sektöre yapılan hizmetleri ve katkıları desteklemek ve teşvik etmek amacıyla verilen ICCI Enerji Ödülleri sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK tarafından desteklenen ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı kapsamında, 2011 yılından itibaren düzenlenen ICCI Enerji Ödülleri Töreni’nde enerji sektörü bir araya geldi.

ICCI Enerji Ödülleri bu sene Konvansiyonel Santraller, Yenilenebilir Enerji Santralleri, Kojenerasyon Teknolojisi Özel Ödülü, Teknoloji, Dijitalleşme ve Yenilikçilik Özel Ödülü, Enerjide Yerli Teknoloji Liderleri olmak üzere toplam 5 ana başlık altında verildi.

Düzenlenen ödül töreninde konuşan TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel, “ICCI Fuarımız'ın bir parçası olarak, 2011 yılından bu yana ICCI Enerji Ödülleri'ni de sürdürüyoruz. Enerji sektörüne yapılan hizmetleri ve katkıları desteklemek amacıyla verilen enerji ödülleri, ileri vadede de yapılacak projeleri ve hizmetleri teşvik etme amacı taşıyor.” dedi.

ÖDÜL LİSTESİ ŞÖYLE: Konvansiyonel Santraller

Doğalgaz Kategorisi: -Bandırma 2 projesiyle Enerjisa Üretim Yenilenebilir Enerji Rüzgar Kategorisi: -Ulurüzgar Santrali ile Güriş, En İyi Ana Ekipman Ödülü Enercon Güneş Kategorisi:   Mardin projesiyle Consus Enerji, En İyi Ana Ekipman Ödülü Smart Güneş Biyokütle Kategorisi: -Seymen Projesi ile İstanbul Enerji, En İyi Ana Ekipman Ödülü Topkapı Endüstri&Jenbacher
-Eber Projesi ile Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji, En İyi Ana Ekipman Ödülü Mimsan Enerji Jeotermal Kategorisi: -Menderes Projesiyle MB Holding, En İyi Ana Ekipman Ödülü Konyalılar -Metal ve Sera Teknolojileri Kojenerasyon Teknolojisi Özel Ödülleri: -Kazan Soda ve Kazan Soda Elektrik, En İyi Ana Ekipman Ödülü Siemens
-Petkim Santralı ile Socar
-Teverpan Kojenerasyon Santrali ile Tres Enerji, En İyi Ana Ekipman Ödülü Topkapı Endüstri&Jenbacher Hibrit Kategorisi: -Uşak Hibrit Ges Projesi ile Aydem Yatırım, En İyi Ana Ekipman Ödülü Parla Solar Enerjide Yerli Teknoloji Lideri Biyokütle Kategorisi -300 kWe Gücünde Kojenerasyon Ünitesi ile Teksan Enerjide Yerli Teknoloji Lideri Rüzgar Kategorisi -Rüzgar Türbin Bağlantı Elemanları Projesi ile Berdan Cıvata Yerli Teknoloji Lideri Güneş Kategorisi -PV Güneş Paneli Projesi ile Schmid Pekintaş Enerjide Yerli Teknoloji Lideri Biyokütle Kategorisi -Biyokütle Kazan Projesi ile Teta Kazan Enerjide Yerli Teknoloji Lideri Hidro Kategorisi -Mikro HES Projesi ile TTC Otomotiv.   Enerjide Yerli Teknoloji Lideri Elektriksel Üniteler Kategorisi -Best Transformer Projesi ile Best Transformer
-Orta Gerilim Primer Gaz İzoleli Anahtarlama Ekipman Ödülü ile Ekosinerji Teknoloji, Dijitalleşme ve Yenilikçilik Kategorisi -Su İsale Hattı HES Projesi ile İZSU
-Vind Türbin Projesi ile Vind Yenilenebilir Enerji, En İyi Ekipman Ödülü  Arçel Endüstriyel Sistemler Tic. Ltd. Şti.
-Merkezi Kontrol Projesi ile Enerjisa Üretim

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