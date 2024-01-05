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IC Holding'in adı "IC Enterra Yenilenebilir Enerji" oldu

EKONOMİ 05.01.2024, 12:46
IC Holding'in adı "IC Enterra Yenilenebilir Enerji" oldu

Doğanın gücüyle sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunmayı hedefleyen IC Holding, enerji sektöründe 25 yıla uzanan uzmanlığı ile yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlarını, IC Enterra çatısı altında topladı. Bünyesinde hidroelektrik, güneş enerji santralleri ile rüzgar ve enerji depolama gibi yenilenebilir enerji yatırımlarını bulunduran IC Enterra Yenilenebilir Enerji, “dünya için enerji üretirken, dünyayı korumayı” amaçlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Yarım asrı aşan tecrübesi, uluslararası başarıları ile bir dünya markası olan IC Holding, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını “IC Enterra Yenilenebilir Enerji” çatısı altında bir araya getirdi. IC Holding’in enerji sektöründeki 25 yıllık deneyimi ile kurulan IC Enterra Yenilenebilir Enerji şirketinin, bünyesinde hidroelektrik, güneş enerji santralleri ile rüzgâr ve enerji depolamaya yönelik yatırımlar yer alıyor.

LOGOSUNDA “TOPRAK, HAVA, SU VE ATEŞ” VAR

Dinamik, aydınlık ve umut dolu bir geleceği mümkün kılmak misyonuyla yola çıkan, adını enerjinin “en”inden ve yerküre anlamına gelen “terra”dan alan IC Enterra’nın temelinde; sürdürülebilir bir gelecek, doğadan aldığını doğaya vermek ve gezegenimize saygılı bir üretim felsefesi bulunuyor. Şirketin bu bakış açısı özel olarak tasarlanan logosunda da yer alıyor. Terra’yı simgeleyen “toprak, hava, su ve ateşi” logosunda taşıyan IC Enterra Yenilenebilir Enerji, “dünya için enerji üretirken dünyayı korumayı” hedefliyor.

5 AYRI İLDE 9 HES’İ VE DEVAM EDEN YATIRIMLARI BULUNUYOR

Sürdürülebilir bir geleceğin inşasında yer almak hedefi ile yola çıkan IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin bünyesinde Trabzon, Erzincan, Tokat, Mersin, Giresun’da elektrik üretimine devam eden 9 hidroelektrik santrali (HES) bulunuyor. Toplam kurulu gücü 388 MW olan ve yılda ortalama 1 milyar 400 bin kWh elektrik üreten söz konusu santraller yaklaşık 935 bin konutun yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip.

Mevcut HES’lerin yanı sıra rüzgâr ve güneş santrali projeleri bulunan IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin Hatay’da 136 MW ve Erzincan’da hibrit 61 MW olmak üzere toplam 197 MW kurulu güçte güneş yatırımları da devam ediyor.

Buna ek olarak, şirketin geleceğe dönük projeleri arasında yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanma imkânı sağlayan depolamalı RES ve GES projeleri de yer alıyor.  IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin Türkiye’nin en büyük ikinci YEKA kapsamındaki GES projesi ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Enerji sektöründeki uzmanlığını Türkiye’nin dışına da taşımayı planlayan şirket, küresel ölçekte yenilenebilir enerji projelerini hayata geçirmeyi, enerjide dönüşüme öncülük etmeyi amaçlıyor.

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