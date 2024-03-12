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IC Holding, 8 Mart’ta toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütlerini duyurdu

IC Holding, tüm grup şirketleri çalışanlarının katılımıyla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların iş dünyasındaki konumlarının güçlendirilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler'in “Kadının Güçlenmesi Prensipleri” (WEPs) imzacısı olduğunu duyurdu.İSTANBUL

EKONOMİ 12.03.2024, 11:10
IC Holding, 8 Mart’ta toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütlerini duyurdu

IC Holding, tüm grup şirketleri çalışanlarının katılımıyla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların iş dünyasındaki konumlarının güçlendirilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler'in “Kadının Güçlenmesi Prensipleri” (WEPs) imzacısı olduğunu duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - IC Holding ve bağlı Grup Şirketleri, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemini vurgulayarak, bu alandaki çalışmalarını bir adım ileriye taşıdı. IC Holding, “Kadının Güçlenmesi Prensipleri” (WEPs) imzacısı olduğunu düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde duyurdu. 135'ten fazla ülkede 10 binden fazla şirketin desteklediği WEPs, dünyanın en büyük gönüllü kurumsal sorumluluk inisiyatifi olarak biliniyor.

Bu önemli adım, IC Holding'in sektörlerindeki kadın istihdamını pekiştirirken, aynı zamanda çalışanları arasında daha güvenli ve mutlu bir iş ortamı yaratma yolunda ilerlediğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. IC Holding ve Grup Şirketleri çalışanlarının katılımıyla online olarak gerçekleştirilen etkinlikte açılış konuşması IC Holding CEO’su Murad Bayar ve CHRO’su Nazire Ulusoy tarafından yapıldı. Turkish Women's International Network kurucusu Melek Pulatkonak da “Hikayene Sahip Çık ve Fark Yarat” temalı söyleşisiyle etkinlite yer aldı. 

“TÜM ALANLARDA KADINLARIN GÜÇLENMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Konuşmasında IC Holding ve Grup Şirketleri olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların iş dünyasında güçlenmesi için uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan IC Holding CEO’su Murad Bayar, şunları söyledi: “Bu yıl, toplumsal cinsiyet eşitliği projemiz DENK kapsamında, Holding ve Grup Şirketlerimiz adına 'Kadının Güçlenmesi Prensipleri' imzacısı olarak önemli bir adım attığımızı duyurmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. WEPs imzacısı olarak, iş yerlerinde ve faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda kadınların güçlenmesi için üst düzey kurumsal liderlik ve fırsat eşitliği sağlama, adil davranışı teşvik etme ile kadınların liderlik ve karar alma pozisyonlarına yükseltilmesi gibi taahhütlerde bulunuyoruz. Bu ilke ve prensiplere bağlı kalarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolculukta var gücüyle çalışan tüm değerli çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

DENK PROJESİ: DİLİN GÜCÜYLE CİNSİYET EŞİTLİĞİNE YAKLAŞIM

IC Holding ve Grup Şirketleri DENK Projesiyle öncelikli olarak çeşitlilik ve kapsayıcılığa, ayrımcılığın önlenmesine ve toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının artırılmasına odaklanıyor. Aynı zamanda dilin gücü ve aksiyonların belirleyici rolüne dikkat çekerek, kadın ve erkek eşitsizliğinde etkili olabilecek yargılı kalıplara karşı farkındalığı artırmayı amaçlıyor.                 IC Holding, bu doğrultuda tüm çalışanlarının mutlu ve eşitlikçi bir ortamda çalışmalarını sağlamayı hedefliyor ve "DENK Dil Kılavuzu" gibi araçlar ve farkındalık eğitimleriyle bu hedefe ulaşmayı amaçlıyor.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN SOMUT ADIMLAR ATILDI

IC Holding'in bu adımı, iş yerlerinde ve faaliyet gösterdikleri alanlarda kadınların güçlenmesi için somut taahhütlerde bulunarak, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik sürdürülebilir kalkınma yolunda önemli bir unsuru teşkil ediyor. Bu adım aynı zamanda, şirketin insan haklarına saygılı, eşit, kapsayıcı ve adil bir çalışma ortamı yaratma amacını ve çeşitlilik ile fırsat eşitliğini destekleme taahhüdünü de gösteriyor. IC Holding ve Grup Şirketleri bu yolculukta Türkiye’de ve dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalarda aktif rol almayı ve bu alandaki projelere destek olmayı amaçlıyor.

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