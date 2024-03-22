IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arzına onay

IC Holding’in enerji sektöründeki 25 yıllık uzmanlığı ile faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Toplam kurulu gücü 388 megavat (MW) hidroelektrik santrali ile 2023 yılında 1 milyar 200 milyon kWh düzeyinde elektrik üreten IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,7 milyar TL, halka açıklık oranın ise yüzde 20,03 olması öngörülüyor.

İSTANBUL (İGFA) - IC Holding’in enerji sektöründeki 25 yıllık deneyimi ile faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Portföyünde toplam 9 hidroelektrik santrali bulunan, 388 MW kurulu gücü ile 2023 yılında 1 milyar 200 milyon kWh düzeyinde elektrik üreten IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı, Ak Yatırım Menkul Değerler, İş Yatırım Menkul Değerler ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 4,2 MİLYAR TL

Birim pay fiyatı 10,00 TL olarak belirlenen IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,7 milyar TL, halka açıklık oranının ise yüzde 20,03 olacağı öngörülüyor. 369.565.717 nominal/adet hissenin satışa sunulacağı halka arzın 226.986.323 nominal TL’lik kısmı sermaye artırımı, 142.579.394 nominal TL’lik kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecek.

“HEDEF SÜRDÜRLEBİLİR BÜYÜME”

Trabzon, Erzincan, Tokat, Mersin, Giresun’da elektrik üretimine devam eden 9 HES ile coğrafi çeşitlilik avantajına sahip IC Enterra Yenilenebilir Enerji, kaynak çeşitliliği ve portföy büyüklüğü için yeni yatırımlar planlıyor. Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine işaret eden IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, “Paris Anlaşması ve Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefleri doğrultusunda elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının aldığı pay giderek artıyor. Biz de enerji sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübemizle ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyor, suyun, güneşin, rüzgârın gücü ile enerji üretirken dünyayı korumayı amaçlıyoruz. Şirketimiz için mevcut gelir kaynağı olan HES’lerin yanı sıra yenilenebilir enerji portföyümüzü güneş, rüzgar santralleri ve enerji depolama yatırımları ile büyütmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde, yatırımı devam eden 136 MWm kapasiteli Erzin-2 YEKA GES ile izin süreçleri devam eden 61 MWm Bağıştaş hibrit GES projelerimize odaklanmış durumdayız. Yine önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından olan depolamalı RES ve GES ön lisans çalışmalarımız da devam etmektedir. IC Enterra Yenilenebilir Enerji olarak Türkiye’de ve dünyada enerji dönüşümüne katkı sağlamaya, tecrübemizi ülke sınırları dışına da taşımaya hazırız. Halka arz ile yatırımcılarımızı sürdürülebilir bir büyümeye ve geleceğe ortak olmaya davet ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

YASAL UYARI:

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa’nın herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz ile ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu; Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr ), IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (www.icenterra.com.tr), Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.akyatirim.com.tr), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.isyatirim.com.tr) ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.ziraatyatirim.com.tr) internet sitelerinde yayımlanacaktır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını belirtilen adreslerde yayımlanacak onaylı İzahname ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir.