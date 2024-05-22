IC Enterra, yenilenebilir enerjideki tecrübesini İtalya’ya taşıyor

Enerji alanındaki uzmanlığı ve birikimini Türkiye sınırları dışına taşımayı hedefleyen IC Enterra Yenilenebilir Enerji, bu alanda ilk adımını İtalya’da atmaya hazırlanıyor. IC Enterra tarafından KAP’a gönderilen açıklamada, “İtalya’da yenilenebilir enerji projeleri gerçekleştirmek üzere yeni bir şirket kurmak ya da var olan şirketlerin hisselerini devralmak üzere Genel Müdür Taşkın Kızılok’un yetkilendirildiği” bildirildi.İSTANBUL (İGFA) - IC Holding’in enerji sektöründeki 26 yıllık birikimi ve uzmanlığıyla faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, tecrübesini ülke sınırları dışına taşımak üzere ilk adımı attı. IC Enterra Yenilenebilir Enerji (ENTRA) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada, bir süredir devam eden incelemeler sonrasında İtalya’da yenilenebilir enerji projeleri gerçekleştirmek üzere çalışmalara başlandığı bildirildi.

GENEL MÜDÜR KIZILOK’A ŞİRKET KURMA VEYA SATIN ALMA YETKİSİ VERİLDİ

IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin KAP’a yaptığı açıklamada, “İlgili mevzuat çerçevesinde şirketimizin yüzde 100 ortağı olduğu yeni bir şirket kurmaya ve/veya var olan şirketlerin hisselerini devralmaya, yeni kurulacak şirketin isim ve sermaye miktarının, var olan şirket devralınacak ise ilgili şirketin tespiti ile her türlü kurulum/devir işlemlerinin tamamlanması için Genel Müdürümüz Sayın Taşkın Kızılok’un yetkili kılınmasına, 15.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir. Yatırımcılarımız süreç hakkında, ilgili mevzuat çerçevesinde açıklanması gereken bir durum olduğunda Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla eş zamanlı olarak bilgilendirilecektir” denildi.

“YURTDIŞI OLANAKLAR KONUSUNDA UZUN SÜREDİR İNCELEMELERİMİZ SÜRÜYORDU”

Yenilenebilir enerji alanında yurtdışında da var olmak amacıyla uzun zamandır farklı ülkelerde incelemelerinin sürdüğünü ifade eden IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, “Halka arz sürecinde de sektördeki uzmanlığımızı Türkiye’nin dışına taşıma, küresel ölçekte yenilenebilir enerji projelerini hayata geçirme hedefimiz olduğunu yatırımcılarımızla paylaşmıştık. Bu yönde yaptığımız çalışmalarda, piyasa koşulları, kaynak verimliliği gibi ana kriterleri dikkate aldığımızda İtalya öne çıktı. Yönetim Kurulumuz tarafından verilen yetki doğrultusunda İtalya’da yenilenebilir enerji alanında yatırımlar yapmak üzere bir yapılanmaya gideceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

LİSANSLI PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜNDE HEDEF 1.200 MW

Türkiye’de toplam kurulu gücü 388 MW olan 9 HES ile elektrik üretimi gerçekleştiren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, mevcut santrallerinin yanı sıra yeni yatırımlarla büyümeyi hedefliyor. Yurtdışı çalışmalarıyla birlikte, yatırımı devam eden 136 MWm kapasiteli Hatay Erzin-2 YEKA GES ile izin süreçleri süren 61 MWm Bağıştaş hibrit GES projelerine odaklanan şirket, depolamalı RES ve GES yatırımlarıyla ilgili de çalışmalarını da sürdürüyor. IC Enterra Yenilenebilir Enerji, bu yatırımlar da dikkate alındığında 2026 yılı sonu itibarıyla toplamda işletme ve yatırım sürecindeki lisanslı proje portföyünde yaklaşık 1.200 MW’a ulaşmayı hedefliyor.