Son Dakika

IC Enterra Yenilenebilir Enerji İtalya'ya açılıyor

IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Eterna Green S r l ’in yüzde 100 hissesini devralarak, enerjideki uzmanlığını İtalya’ya taşıyacak

EKONOMİ 27.05.2024, 20:19
IC Enterra Yenilenebilir Enerji İtalya'ya açılıyor

IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Eterna Green S.r.l.’in yüzde 100 hissesini devralarak, enerjideki uzmanlığını İtalya’ya taşıyacak.İSTANBUL (İGFA) - IC Enterra tarafından KAP’a yapılan açıklamada, “Bundan sonraki süreçte, İtalya’daki yatırım fırsatlarının ivedilikle değerlendirilmesi ve kuvvetli bir yenilenebilir enerji portföyü kurulması hedeflenmektedir” denildi.

IC Holding’in enerji sektöründeki 26 yıllık birikimi ve uzmanlığıyla faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji (ENTRA), tecrübesini ülke sınırları dışına taşıma hedefi doğrultusunda İtalyan Eterna Green S.r.l.’in yüzde 100 hissesini devraldı. IC Enterra Yenilenebilir Enerji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada, “İtalya’da yenilenebilir enerji projeleri gerçekleştirmek üzere ilgili mevzuat çerçevesinde şirketimizin yüzde 100 ortağı olduğu yeni bir şirket kurmaya ve/veya var olan şirketlerin hisselerini devralmaya yönelik Yönetim Kurulu kararımız, 15 Mayıs 2024 tarihli açıklamamız ile kamuoyuna duyurulmuştu. Bu kapsamda, Eterna Green S.r.l. ünvanlı şirketin yüzde 100 hissesinin devralınması işlemi 27 Mayıs 2024 tarihi itibariyle gerçekleşmiştir. Tescil işlemlerini takiben tüm yasal prosedür tamamlanmış olacaktır. Bundan sonraki süreçte, İtalya’daki yatırım fırsatlarının ivedilikle değerlendirilmesi ve kuvvetli bir yenilenebilir enerji portföyü kurulması hedeflenmektedir" denildi. 

IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok devir işlemi ile ilgili, “Amacımız, yenilenebilir enerji alanında yurt dışında da var olmak. Bu yönde ilk adımı; piyasa koşulları, kaynak verimliliği gibi ana kriterlerde önde çıkan İtalya’da attık. Yönetim Kurulumuz tarafından verilen yetki doğrultusunda İtalya’da yenilenebilir enerji alanında yatırımlar yapmak üzere bir yapılanmaya gittik. Eterna Green S.r.l.’in devralınmasıyla İtalya’da rüzgar ve güneş enerjisi başta olmak üzere, yenilenebilir enerji projeleri geliştirmek, belirli bir aşamaya gelmiş projeleri veya işletmede olan projeleri satın almak gibi çeşitli girişimler aracılığıyla güçlü bir portföy oluşturacak ve yenilenebilir enerji alanındaki yetkinliğimizi yurt dışında farklı ülkelere yaymak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

YENİ YATIRIMLARLA BÜYÜYECEK

Türkiye’de toplam kurulu gücü 388 MW olan 9 HES ile elektrik üretimi gerçekleştiren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, mevcut santrallerinin yanı sıra yeni yatırımlarla büyümeyi hedefliyor. Yurt dışı çalışmalarıyla birlikte, yatırımı devam eden 136 MWm kapasiteli Hatay Erzin-2 YEKA GES ile izin süreçleri süren 61 MWm Bağıştaş hibrit GES projelerine odaklanan şirket, depolamalı RES ve GES yatırımlarıyla ilgili de çalışmalarını da sürdürüyor.  IC Enterra Yenilenebilir Enerji, bu yatırımlar da dikkate alındığında 2026 yılı sonu itibarıyla toplamda işletme ve yatırım sürecindeki lisanslı proje portföyünde yaklaşık 1.200 MW’a ulaşmayı hedefliyor. 

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21