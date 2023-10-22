İç Anadolu’nun en büyük Canlı Hayvan Borsası açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Dünya Odalar Federasyonu Başkanı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte İç Anadolu’nun en büyük Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yeri’nin açılışını gerçekleştirdi.Mehmet UZEL(KAYSERİ İGFA)

Kayseri Kocasinan İlçesi Elagöz Mahallesi’nde, hem arazinin alımı hem de inşaat sürecinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kayseri Ticaret Borsası tarafından İç Anadolu’nun en büyük ve en modern Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yeri projesi hayata geçirildi.

Açılış Töreni’ne Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Dünya Odalar Federasyonu Başkanı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de birliğin, beraberliğin bereketini yaşadıklarını ifade etti.

“KAYSERİ’MİZİN TARIM VE HAYVANCILIĞIN DA MERKEZİ OLMASI YÖNÜNDE İRADE GÖSTERECEĞİZ”

Projeyi ‘heyecan verici’ olarak nitelendiren Başkan Büyükkılıç, “Bizleri heyecanlandıran bir projenin hayata geçirilmesi, Kayseri’mizin eksikliğinin giderilmesi bağlamında Recep başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Kayseri’miz sanayi ve ticaretin merkezi olmakla birlikte tarım ve hayvancılığın da merkezi olması yönünde irade göstereceğimizi ve bu alanda hep beraber hareket etmemiz gerektiğini hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri’nin sanayi, turizm, ticaret, tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirterek, bu başarıların arkasında birlik ve beraberliğin olduğuna işaret etti.

Dünya Odalar Federasyonu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, Kayseri’de hayvancılığın daha gelişmesi için bu projeyi hayata geçiren Ticaret Borsası’nı kutladı. Hisarcıklıoğlu, ayrıca Vali Çiçek’e, Başkan Büyükkılıç’a ve milletvekillerine teşekkürlerini sundu.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış da, “Bugün burada Kayseri’nin hayalini gerçekleştiriyoruz. İlimizin önemli bir ihtiyacı olan İç Anadolu’nun en büyük ve en modern Canlı Hayvan Pazarı’nın açılışında sizlerle birlikteyiz” diyerek projenin detayları ile ilgili bilgiler verdi. Bağlamış, Başkan Büyükkılıç ve emeği geçen herkese teşekkürlerini de iletti.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde, kurdele kesimi yapılarak Canlı Hayvan Pazarı Yeri’nin açılışı gerçekleştirildi.

Proje, 30 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Günlük 1000 adet büyükbaş, 1500 adet küçükbaş hayvan kapasitesine sahip. Kompleksin içerisinde misafirhane, hayvan dinlendirme yerleri, yem deposu, hayvan satış yerleri, idari bina, sosyal donatılar, lokanta, kafeterya çay ocağı ve 100 kişilik satış salonu bulunuyor.