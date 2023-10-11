İbrahim Soydan: Perde sektörüne gereken önem verilmiyor

Bursa Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Festivali katılımcılardan büyük ilgi gördü. Düğün salonları, gelinlikçiler, perdeciler ve organizasyoncular gibi düğün sürecinde çiftlerin ihtiyacı olabilecek birçok ürün ve hizmetin bir araya geldiği fuar ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.Rüstem PEHLİVANLAR - Ömer DEMİR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) -Perde sektörünün Bursa’daki öncü isimlerinden biri olan İbrahim Soydan, fuar ve perde sektörü hakkında Herkes Duysun’a yaptığı açıklamalarda vatandaşın bu sektöre gereken önemi vermediğini söyledi.

Sektörde hem toptan hem de perakende olarak hizmet verdiklerini belirten İbrahim Soydan, “Perde tasarım olarak aile firmamızda Yunuseli Mahallesinde hizmet veriyoruz. Tekstil sektörüne ilk girdiğimde bir abla bana, ‘Kumaş tozunu yutan başka sektöre meyledemez.’ demişti. Ben de o zaman gülmüştüm. Tekstil sektöründe 28 yılımı doldurdum ve ne kadar haklıymış daha iyi anladım. 28 yıllık bu sürenin son 13 yıllık kısmını perde ile geçirdik ve hala bu işle devam ediyoruz.” dedi.

Bu yıl ağırlıklı olarak gri tonları, füme, açık gri, antrasit renklere talepler olduğunu belirten Soydan, fonlarda ise düz ve minimal efektlerde desenlerin tercih edildiğini ifade etti.

“İNSANLAR PERDE FİYATLARININ ARTMASINI KABULLENEMEDİLER”

Perdenin ham maddesinin ağırlıklı olarak dolar endeksli olduğunu da hatırlatan Soydan, son iki yılda maliyetlerin ciddi oranda arttığının altını çizdi ve “İnsanlar geçtiğimiz yıllarda 14-15 bin TL’ye mobilya alırken bugün mobilyanın 100 bin TL bantlarına çıkmasını normal karşıladılar. 20 liraya içtikleri kahvenin 100 lira olmasını normal karşıladılar ama perdenin artmasını bir türlü kabullenemediler. Bizim de derdimiz bu şu anda. Bir ayakkabıya 3-4 bin lira öderken, içine giyecekleri çorabı önemsemeyerek naylon tercih ediyorlar gibi... Bu duruma daha birçok örnek verebilirim.” ifadelerini kullandı.

“TÜL VE PERDEDE MAKAS ÇOK AÇIK”

Tül ve perdede makasın çok açık olduğunu da hatırlatan İbrahim Soydan, “İstediğiniz nasıl bir renkse, nasıl bir desense ona göre maliyet artıyor. Artık tek tip üretim yapmıyoruz. Neredeyse her zevke hitap edecek seviyede modeller ve desenler çalışıyoruz. Haliyle maliyetler de anormal derecede yükseliyor. İnsanlar gariptir, en zor modeli istiyorlar ama çay parası verelim diyorlar. Özellikle bu durum son iki yılda oldu. Unutulmamalı ki evi yuva yapan aile ve çocuklar ise yuvanın da zarafeti perdedir. Severek yaptığımız bu işin basite indirgenmesini biz kabullenemiyoruz. Tabii herkes böyle değil Allah’tan… Bu ürünlerin değerlerini çok iyi bilen bilinçli insanlar da az değil.” şeklinde konuştu.

Soydan ayrıca önümüzdeki sezonda düz desenlerin biraz geride kalacağını ve daha canlı renklerin tercih edileceğini öngördüğünü belirterek koleksiyonlarını bu yönde hazırlayacaklarını ifade etti.