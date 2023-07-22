İbrahim Girgin Tır Parkı törenle açılıyor

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan tek Gümrük Kapısı olan İpsala Sınır Kapısına kazandırılan 300 Tır ve 100 küçük araç kapasiteli tır parkı yarın törenle hizmete girecek.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası(EDİRNE İGFA)

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan tek Gümrük Kapısı olan İpsala Sınır Kapısına kazandırılan 300 Tır ve 100 küçük araç kapasiteli tır parkı yarın törenle hizmete girecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımı ile hizmete girecek olan TIR Parkının açılışı saat 11.00’de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayacak.

Açılışın ilk konuşmasını UMAT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen yapacak. Üzen’in konuşmasını TOBB Başkanı M.RifatHisarcıklıoğlu’nun konuşması izleyecek.

TIR Parkının açılması ve gezilmesinden sonra Gümrük Kapısı ziyaret edilecek.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 2021 yılında vefat eden İpsala Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Girgin'in adının verildiği tır parkında alt ve üst yapı çalışmaları da tamamlandı.

Sınır kapısı önünde zaman zaman yaşanan yoğunluğu ortadan kaldırması beklenen 300 tır ve 100 küçük araç kapasiteli park alanı sürücülere pek çok imkân sağlayacak.

Tır parkında oluşturulacak sosyal alanlarda market, kafeterya, lokanta, yöresel ürünler pazarı, mescit, berber, döviz bürosu, duş alanları ve çamaşırhane yer alacak.