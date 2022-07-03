İBB’nin fideleri meyvelerini verdi

İBB’nin İstanbullu üreticilere ücretsiz dağıttığı fideler, meyve ve sebzelerini bu yıl da vermeye başladı. Köylülerle birlikte çilek, domates, salatalık, biber ve fasulye hasadı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu ülke, gerçekten zenginliği hak ediyor. İstanbul, dünyanın göz bebeği. Hele hele İstanbul, en zenginliği hak ediyor. Yoksulluk sınırının konuşulduğu, açlığı konuştuğumuz bir ortamı asla ve asla hak etmiyor” dedi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 yılından bu yana İstanbullu çiftçilere verdikleri ücretsiz fide desteğinin meyvelerini, yine hemşehrisi üreticilerle birlikte toplamaya devam ediyor. Bu yılın ‘hasat etkinliği’ için Sarıyer’in seralarıyla ünlü köyü Gümüşdere’yi seçen İmamoğlu, ilk olarak çilek üreticisi Ebru-Ferit Berber çiftinin tarlasına, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile birlikte konuk oldu. Ebru Berber ve kendisi gibi üretici olan ablası Funda Demircan ile birlikte çilek toplayan İmamoğlu, hasat etkinliğini Saniye-Birol Berber çiftinin serasında devam ettirdi. Dalından topladığı taze domatesleri, salatalıkları, biberleri sepete dolduran İmamoğlu, köy halkıyla da futbol sahasına kurulan etkinlik çadırında buluştu.

KADIN ÜRETİCİDEN İMAMOĞLU’NA “FİDE” TEŞEKKÜRÜ

Etkinlikte ilk konuşmayı, üretici Gülşen Karatay yaptı. Karatay, büyük alkış alan konuşmasında,”Ben, bir Gümüşdereli olarak, aldığımız fideler ve damlamalar için, aldığımız gübreler için İmamoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Eskiden biz, fideleri üretmeye çalıştık. Ama çok zorlanıyoruz. Şimdi sağ olsun, Ekrem İmamoğlu'nun sayesinde daha güzel fideler aldığımız için, daha güzel de ürünler alıyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Sarıyer Ziraat Odası Başkanı Bilgin Çakıroğlu da, “Yaptıklarınız, yapacaklarınız diyerek sözlerime başlarken, fırsat verdiğiniz projeleri hep birlikte gerçekleştirdik. Yeniden fırsat verildiğinde, yeni projeleri, yapacağımıza inanıyorum. Biz üretmezsek Türkiye, biz üretmezsek dünya aç kalır” sözleriyle üretimin önemine dikkat çekti.

GENÇ: “SARIYER, BÜYÜKŞEHİR'LE YENİ TANIŞTI”

Etkinliğin üçüncü konuşmacısı Sarıyer Belediye Başkanı Genç ise, duygularını, “Sizin ayak izleriniz hep var burada zaten. Ayrıca gelmeniz, sadece bizleri değil, köylüleri de çok mutlu etti. Israrla, sürekli söylediğim bir şey var: Sarıyer, Büyükşehir'le yeni tanıştı. Sizle beraber tanıştı. Daha öncesinde, ki o dönemde de çalışan bürokrat arkadaşlar hep söylüyorlar. ‘Sarıyer'le ilgili bir şey gündeme geldiğinde elimize alıyorduk ama ‘Sonra bakarız’ deyip kenara atılıyordu ve biz de çok üzülüyorduk’ diyorlardı. Ama şu anda, bölgenin en büyük sıkıntıları arıtma dahil olmak üzere, hemen hemen her şey yeniden başladı. Sanki bir yerleşim yeri yeniden yapılıyormuş gibi” sözleriyle dile getirdi.

“ŞURAYA BAKTIĞIMDA, YÜREĞİMDE GELECEĞE UMUT BESLENİYOR”

Türkiye’nin tarımda, sanayide, bilimde, teknolojide ve diğer alanlarda üreten bir konuma gelmesi gerektiğine vurgu yapan İmamoğlu, “Ve çocuklarımıza, gençlerimize bu memleketin o bereketli tarafını gösterip, onların hayat boyu, 7/24 meşgul olacakları, üretecekleri bir vatan, bir cennet vatan hediye etmeliyiz; sorunlarıyla, problemleriyle, fiyat artışlarıyla, ekonomik krizleriyle konuşulan değil. Bu ülke, şu anda var olduğu ortamı hak etmiyor. Bu ülke, gerçekten zenginliği hak ediyor. İstanbul, dünyanın göz bebeği. Hele hele İstanbul, en zenginliği hak ediyor. Milletçe zenginliği hak ediyor. Yoksulluk sınırının konuşulduğu, açlığı konuştuğumuz bir ortamı asla ve asla hak etmiyor” dedi. Önünde bulunan meyve, sebze kasalarını gösteren İmamoğlu, “Şuraya baktığımda, bereketin o güzel fışkırışını gördüğümde; yaşama umut, geleceğe umut benim yüreğimde besleniyor. Yani patlıcanında salatalığına, biberine, reyhanına, kabağına, kıvırcığına… Bu güzel bereketi topraklarımızda daim kılmalıyız. Bunun için çalışıyoruz” diye konuştu. İstanbul’un her semtinin farklı tarımsal ürünlerle anıldığını hatırlatan İmamoğlu, bu nedenle hasat etkinliklerini her yıl farklı ilçede yaptıklarını belirtti.