Huzurlarınızda elektrikli TIR
Sarp Intermodal, Türkiye taşımacılık sektöründe değişimi başlattı.İSTANBUL (İGFA)- Şirket, yeşil lojistik stratejileri doğrultusunda Türkiye’nin ilk yüzde yüz elektrikli çekici (TIR) yatırımını yaptığını duyurdu.
Hızlı (DC) şarj ile 2 saat içinde tam şarj olan çekici, kullanıma ve taşınan yükün ağırlığına göre 300 kilometrenin üzerinde yol katediyor.
Sarp Intermodal CEO’su Onur Talay, "Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Sürdürülebilir ve yeşil lojistik yaklaşımımızın bir parçası olarak elektrikli çekici yatırımı gerçekleştirmekten heyecan duyuyoruz. Yenilikçi teknolojileri ve stratejileri benimseyerek, daha çevreci ve sürdürülebilir bir lojistik sektörü oluşumuna öncülük etmeye devam edeceğiz." dedi.
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