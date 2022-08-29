Hüseyin Akay'a sevgi seli

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 31 Ağustos’ta yapılacak mali genel kurul öncesinde Boğazlıyan’da çiftçilerle buluştu. İlçe girişinde bin ’in üzerinde araç ve traktörden oluşan konvoyla karşılanan Başkan Akay, muhteşem bir coşku ve heyecanla Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce çiftçiye seslendi. Başkan Akay’ı bağrına basan Boğazlıyanlı çiftçiler, Akay’a desteklerinin tam olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiler.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Boğazlıyan ilçesi tarihi günlerinden birini daha yaşadı. 31 Ağustos’ta Kayseri Kadir Has Stadyumunda gerçekleştirilecek Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Mali Genel Kurulu öncesinde Başkan Hüseyin Akay, Boğazlıyan’da düzenlenen mitinge katıldı. Bin ’in üzerinde traktör ve aracın katıldığı konvoy ile ilçe girişinde karşılanan Başkan Akay, konvoy eşliğinde miting alanına geldi.

BOĞAZLIYAN AKAY’I BAĞRINA BASTI

Boğazlıyan Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce çiftçi Başkan Akay’a büyük sevgi gösterdi. Coşkunun adeta zirveye çıktığı alanda çiftçilere seslenen Başkan Hüseyin Akay, çiftçinin gösterdiği güvene, sevgiye, desteğe layık olmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Batmış bir fabrikayı kurtarmak için görevlendirildiklerini hatırlatan Başkan Akay, bugün gelinen noktada Kayseri Şeker’in Türkiye’nin en itibarlı şirketlerinden biri haline geldiğini ve ‘pırlanta şirket’ olarak anıldığını belirtti.

‘BUNLARIN AMACI ÇİFTÇİ DEĞİL, RANT!’

Amacı fabrikaya çökmek olan bir güruhun, her zaman ki gibi algıyla, yalanla, iftirayla ortaya çıktıklarına dikkatleri çeken Başkan Akay; ‘Bunlar hedefe giden yolda, her şeyi mubah görüyorlar. Bunların derdi, çiftçinin refahı, mutluluğu değil. Bunların derdi fabrikaya çökmek, yediniz, yediniz doymadınız mı’ diye seslendi.

Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nın 124 milyon Euro’ya ihale edilmesine rağmen 257 milyon Euro’ya mal edildiğini ve bu rakamında ‘93 milyon Euro’nu biz ödedik’ diyen Başkan Akay, nerde bu kadar para diye sordu?

Boğazlıyan Fabrika’nın isim hakkının da kendi dönemlerinde mahkeme kararıyla alındığını kaydeden Başkan Akay, fabrikanın ve Boğazlıyan’ın doğalgaz dağıtım hattı bedelinin de yine kendi dönemlerinde ödendiğini aktardı.

KAYSERİ ŞEKER’İ YÜKTEN KURTARDIK!

Başkan Akay, önceki dönemde yapılan ve zarar eden Pansu, Güneş Hastanesi ve Gaziantep’teki jelibon fabrikasını kapatarak, Kayseri Şeker’i çok büyük bir zarar yükünden kurtardıklarını kaydetti. İstanbul Bayrampaşa’daki, Konya Şeker ile ortak olunan arsayı da hem Konya Şeker’in satış talebini hem de Bayrampaşa Belediyesi’nin bu alanı deprem sığınma alanı olarak değerlendirme niyetini dikkate alarak tam zamanında elden çıkarttıklarını söyledi.

‘YASAL BİR GÜNCELLEME YAPTIK!’

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde üye güncellemesi yaptıklarını da ifade eden Başkan Akay, bu çalışmanın da mevzuat ve yasaya uygun bir biçimde gerçekleştirildiğini belirtti. Başkan Akay böylelikle bu fabrikalar üretim yapan gerçek çiftçilerin oldu’ dedi.

‘YATIRIMLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK’

Mitingde Boğazlıyan’a yatırımlarının devam edeceği müjdesini veren Başkan Akay, 40 bin tonluk lisanslı depo yatırımının 60 bin tona çıkarılacağını ayrıca Boğazlıyan Organize Sanayi Bölgesi’ne de küspe paketlemede kullanılan ambalajın fabrikasını kuracaklarını söyledi.

YÖNETİM KURULUNA DA, ORTAK KOOPERATİFLERE DE KAR PAYI YOK!

Yönetim Kurulu’nun bir milyon 350 bin lira kar payı aldığını yönünde ortaya atılan yalan iddialara da cevap veren Başkan Akay, ne yönetim kurulu üyelerine, ne de Kayseri Şeker’in hissedarlarına kar payı dağıtılmayacağını söyledi.

‘PANCAR FİYATIMIZ ÖRNEK OLACAK’

Pancar bedelini Eylül ayı başında açıklayacaklarını da dile getiren Başkan Akay, hiç kimsenin şüphesi olmasın Kayseri Şeker’in açıklayacağı pancar alım fiyatı tüm Türkiye’ye örnek olacak. Çiftçimizin kazanacağı fiyatı açıklayacağız dedi.

‘MALİ GENEL KURULA BEKLİYORUZ’

Başkan Akay, büyük coşku ve heyecana sahne olan Boğazlıyan mitingini, Yozgat Sürmelisinde diyor ki; Ölüp te mezara girdiğim zaman, ben susayım, kemiklerim söylesin. İşin doğrusu, bugün ben sustum siz en güzel şekilde konuştunuz, en güzel şekilde cevap verdiniz. Siz istedikten sonra size hizmetten ölmeden elimi çekmem’ diyerek; Boğazlıyanlı çiftçileri 31 Ağustos’ta yapılacak Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Mali Genel Kurulu’na davet ederek tamamladı.