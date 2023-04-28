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Hulusi Akar'dan KTO üyelerine sunum

EKONOMİ 28.04.2023, 09:15
Hulusi Akar'dan KTO üyelerine sunum

Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) Nisan Ayı Olağan Meclis toplantısı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Nisan ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan başkanlığında M. Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın konuk olarak katıldığı toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ak Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Ak Parti Milletvekili Adayı Hüseyin Okandan, OSB Başkanları, Oda/Borsa Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları ve Yönetimleri, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alparslan Baki Ertekin, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu üyeleri, Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri, Meclis Başkanlık Divan üyeleri, iş dünyası temsilcileri ve Basın mensupları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından görüşülen gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda, ay içerisinde yapılan faaliyetlere de yer verildi.

“DEPREM BÖLGESİNDE ÇARKLARIN DÖNMESİ GEREKİR”

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, sözlerinin başında Türkiye’yi yasa boğan büyük felaketine vurgu yaparak başladı. Koyteyner çarşıların kurulmasına vurgu yapan Gülsoy, “Biz ulaşım olmadan ticaret olmaz diyoruz. Ticaret olmadan geçim olmaz, huzur olmaz. Bu yüzden koyteyner çarşılar hayatın normalleşmesinde büyük etken. Biran önce deprem bölgesinde üretim ve  ticaret hayatının yani çarkların dönmesi gerekir.” dedi.

“BİZİ BÖLEMEYECEKLER”

Terörle mücadelenin Türkiye’nin yıllardır en önemli meselesi olduğu dikkat çeken Başkan Gülsoy, “PKK’dan FETÖ’ye, DHKPC’den YPG’ye kadar bütün terör örgütlerini bölgede güçlü bir Türkiye istemeyen dış güçlerin maşası, tetikçisi olduğunu biliyoruz. Bunları destekleyenlerinde, besleyenlerinde kim oldukları aşikar. Sözde müttefiklerimiz. Ama ecdadımızın bize emanet ettiği bu toprakları vatan kılmak için çok şehit verdik. Asla pes etmedik. Yılmadık. Bizi bölemeyecekler ve asla da başaramayacaklar.” diye konuştu.

“DEVLETİN BEKASI BİZİM İÇİN HERŞEYDEN ÖNCE GELİR”

Güçlü Türkiye, Güçlü Savunma’nın önemine vurgu yapan Gülsoy, Bugün ticaretimizden de, ekonomimizden de önemlisi dalgalanan bayrağımız yoksa ezan sesi duymuyorsak, ülkemizde özgürce dolaşamıyorsak hiçbir şeyin önemi yoktur. Bu sebeple bu milletin birliği, dirliği ve devletin bekası bizim için her şeyden önce gelir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Savunma Sanayiinde milli ve yerlilik oranının yüzde 80’e gelmesinde içerde ve dışarda, sınır ötesi harekatta, terörle mücadelede kararlı, gayretli ve samimi çalışmaları takdirle takip ediyoruz. İnşallah tek bir terörist kalmayıncaya kadar haklı mücadelemiz devam edecek ve bu bataklık kurutulacaktır.” ifadelerini kullandı.

“GÜMRÜKLÜ KARGO TAŞIMACILIĞI HAYATA GEÇİRİLMELİDİR”

Bakan Akar’ın Kayseri’de gerçekleştirilen projelerde büyük emekleri olduğu belirten Başkan Gülsoy, Şehrimizde Havaalanı terminalimizin yenilenmesi ve genişletilmesinde Sayın Bakanımızın büyük katkıları oldu. Gönlümüz istiyor ki şehrimiz ve bölgemizin ihracatının gelişmesi adına da önemli olduğunu gördüğümüz ‘gümrüklü kargo taşımacılığı’nın biran önce hayata geçirilmesidir. Bunu talep ediyor ve en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

 “KAYSERİ İŞ DÜNYASI SAVUNMA SANAYİİNDE YAPILACAK YENİ YATIRLARA ÖZ SERMAYESİ İLE HAZIR”

Köklü bir geçmişe olan Kayseri’nin Savunma Sanayiinden yeterince pay almadığına dikkat çeken Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:  “Savunma sanayiinde yapılacak bütün yatırımlara şehir olarak hazırız. Stratejik öneme sahip olan şehrimizin geçmişten gelen tecrübesi, girişimci ruhu ve özelliklede havacılık sanayiindeki tecrübesiyle Savunma sanayinden Kayseri iş dünyası olarak daha fazla pay almak istiyoruz. Siz arkamızda durduğunuz sürece Kamu, özel sektör ortaklığı ve devlet aklıyla milli savunma sanayiindeki yatırımlara başta Odamız olmak üzere Sanayi Odası, Ticaret Borsası, OSB Bölge Başkanlarımız, MÜSİAD, TÜMSİAD kısacası tüm başkanlar ve iş dünyasının temsilcileri burada. İşte sermaye işte iş dünyası diyoruz.  Öz sermayemizle hazırız, vereceğiniz her türlü talimata da açığız.”

“ORTA ANADOLU YATIRIM HAVZASI OLUŞTURULMASINI İSTİYORUZ”

Türkiye’de yatırımların büyük bir kısmının Marmara Havzasında toplandığını belirten Başkan Gülsoy, “Marmara Bölgesi artık fazlasıyla doldu. Üstelik deprem riskinin yoğun olduğu bir bölge. Potansiyel olarakta risk oluşturmakta. Bu sebeple coğrafya kader olmamalıdır. Kayseri İş dünyası olarak beklentimiz ülkemizdeki önemli stratejik endüstri yatırımlarının belli bölgelerde toplanmış olması şehrimiz başta olmak üzere benzer illerimizin gelişmişlikten yeteri kadar pay almamasına yol açmaktadır. Ülkemizin dengeli kalkınmasına paralel şekilde ‘Orta Anadolu Yatırım Havzası’ oluşturulmasını istiyoruz.” dedi. Başkan Gülsoy, konuşmasının sonunda 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde iş dünyasının beklentisinin ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda atılımda olacağı, istikrarlı bir 5 yıl olduğunu söyledi. 

“KAYSERİ’YE YÜKSEK HIZLI TREN ZAMANINDAN ÖNCE GELECEK”

Nisan Ayı Meclis Toplantısın onur konuğu olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’da Kayseri’nin uzun yıllardır beklediği Yüksek Hızlı Tren konusunda müjde verdi. Bakan Akar, “ Maliye ve Ulaştırma Bakanlarımızla konuştum. Yüksek Hızlı Tren Kayseri’ye zamanından önce gelecek. Ufak tefek pürüzler vardı. Maliye Bakanı giderdi.  Ankara-Sivas Yüksek Tren Hattı’nın hizmete alınması töreninde konu gündeme geldi. Sorun yok. “ dedi.

“UÇAK PARÇALARININ YAPILMASINA TALİP OLUN”

Kayserili iş insanlarına Airbus A400 M uçaklarının bakımları konusunda ihtiyaç duyulan parçaları yapmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Bakan Akar, “ Yerli biçimde yapmaya talip olun. Bu konuda istihdam ve ihracat yapalım. Kayseri’nin genlerinde havacılık var. Zorlayın açık ve şeffaf biçimde bu sektöre yatırım yapın.” diye konuştu. Yerli ve milli savunma sanayiinin önemine vurgu yapan Bakan Akar sözlerini şöyle sürdürdü: “Savunma Sanayiimiz çok ilerledi. Eskiden tüfek bile yapamıyorduk. Şimdi Allaha şükür bir çok ülkenin askeri ve polisine tabanca ve tüfek ihraç ediyoruz. Bu alanda ciddi mesafe aldık. İHA, SİHA istedik yıllarca parasıyla bile vermediler. Yerli ve milli savunma sanayii şart. Bekamız, güvenliğimiz için ordumuzun güçlü olması lazım. Olaylara büyük bakmalıyız. Devlet anlayışıyla siyaset üstü davranmalıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, teşviki ve desteğiyle yerli ve milli savunma sanayinde önemli başarılar elde edildi. Son olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine TCG Anadolu Gemimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Bazıları bununla ilgili, 'şöyle, böyle' diyor. Bizim bağın koruğu daima kıymetlidir. Bu bizim bağın ürünü,  bu gözle görmek lazım. Biz yaptık bunu. Bizim mühendisimiz, işçimiz yaptı, memleketimizin evladının sermayesi ile yapıldı. 'Efendim daha iyisi var'. Tamam daha iyisini de yapalım, yerimizde oturmayalım. Olumsuz yaklaşımlar hiç uygun değil. Elimizi taşın altına koyalım. Gençlerimizi motive edelim. Yapacağız diyelim. Bu maya tuttu. "

“TERÖRİSTLE PAZARLIK OLMAZ”

Terörle mücadeleye de vurgu yapan Bakan Akar, terörün sonunu getirmekte azimli, kararlı ve buna muktedir olduklarını belirtti. Hulusi Akar, "Mehmetçiğin nefesi teröristin ensesinde. Terörle mücadelede bu noktaya kolay gelinmedi. Şimdi Kandil'den bazılarının çıkıp talimat vermesi, bir partinin bunu alması ve Millet İttifakı'nın da buna itibar etmesi ve ona göre 'teröristleri çıkaracağız' gibi birtakım söylemler geliştirmesi kazanımlarımızı kaybetmek, 30 sene öncesine dönmek demek. Teröristlerle pazarlık olmaz. Eşkıyaya güven olmaz. Çünkü bu teröristler ve elebaşları reyinde hür değil. Bunlar gerçekten kullanılıyor. Bunların kendi kendine karar verme imkanı da yok. Bunlara ne derlerse onu yapıyor. Bunları cesaretlendirmek, imkan vermek 85 milyona ihanettir. Oy verenlerin bekamızı düşünmesi lazım. Geleceğimizi düşünmesi lazım. Bu önemli bir şey. Bu kadar şehit verdikten sonra tekrar başa dönmek şehitlere ihanettir. Şehitlerin kanını yok saymak ve onu çiğnemek demektir. Çok ağır bir sorumluluk. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Onun dışında herkes bildiğini yapacak" değerlendirmesini yaptı.

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