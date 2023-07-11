Hububat ve bakliyatta ihracat artışı sürüyor

Hububat ve bakliyat ihracatı ilk yarıda 5,5 milyar dolar oldu.İSTANBUL (İGFA) - Hububat sektörünün, Türkiye geneli ilk 6 aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 5,5 milyar dolara ulaştı.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR)’nin ocak-haziran dönemi ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 1 milyar 782 milyon dolar oldu.

Haziran ayında, hububat sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke sırasıyla Irak, ABD ve Suriye olurken İHBİR'de ise ilk üç sırayı ABD, Irak ve Birleşik Krallık aldı. Üretim ve ihracatın önemine değinen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, "İstanbul İhracatçılar Birliği olarak yurt dışında pazar payımızı genişletebilmek ve uzak ülkeler stratejimizi yerleştirebilmek için satın alma heyetleri, sektörel ziyaretler ve faaliyetlerimize tam gaz devam ediyoruz." dedi.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), haziran ayı ve 2023 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre; İHBİR’in ocak-haziran dönemi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 1 milyar 782 milyon dolara ulaşırken, Türkiye geneli hububat sektörü ihracatı yüzde 2 artışla 5,5 milyar dolara ulaştı. İHBİR’in haziran ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 11 düşüşle 268 milyon dolar oldu. Hububat sektörünün Türkiye geneli haziran ayı ihracatı ise geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 21 düşüşle 781 milyon dolar olarak kaydedildi.

HAZİRAN AYINDA EN FAZLA İHRACAT ABD'YE

Haziran ayında, hububat sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke sırasıyla Irak, ABD ve Suriye olurken; İHBİR'de ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk üç ülke ABD, Irak ve Birleşik Krallık oldu.

Açıklanan rakamları değerlendiren İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, seçim sonrası yeni kabinenin de belirlenmesiyle oluşan istikrar ortamıyla ihracatı artırmak için tam gaz çalışmaların devam edeceğini bildirdi. Üretim ve ihracatın önemine değinen Taycı, bu konuda otoriteden de beklentilerinin, üreticiler ile ihracatçıların bu yeni ekonomik model içerisinde farklı konularda verilebilecek teşviklerle daha çok desteklenmesini talep ettiklerini söyledi.