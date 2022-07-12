Hububat ve bakliyat ihracatı kriz dinlemedi

Türk hububat sektörü, ihracatta yukarı yönlü ivmesini devam ettirdi. Dünyanın önemli hububat üreticileri arasında yer alan Türkiye, ihracatta da hızlandı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin 2022 yılı Haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre; yüzde 18,5 artarak 23 milyar 395 milyon dolara, dış ticaret hacmi ise yüzde 29,8 artışla 54 milyar 950 milyon dolar oldu.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), hububat sektörü haziran ayı ve ilk yarı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre; İHBİR’in Haziran ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 27,72 artış ile 298,726 milyon dolara yükseldi. Hububat Sektörünün Türkiye geneli Haziran ayı ihracatı ise, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 30,6 artışla, 998.502 milyon dolara ulaşırken, Ocak-Haziran dönemi Türkiye geneli ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 31,5 artışla 5,44 milyar dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ABD’YE

Haziran ayında, Hububat Sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke sırasıyla Irak, ABD ve Suriye olurken; İHBİR’in Haziran ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke ise; ABD, Irak ve Cezayir oldu. Birlik; ABD'ye yüzde 6,26 artışla 27,17 milyon dolar, Irak'a yüzde 88,05 artışla 23,37 milyon dolar, Cezayir’e yüzde 665,36 artışla 19,28 milyon dolar ihracat yaptı.

AB üyesi ülkelere yapılan ihracat, 2022 yılı Haziran ayında Hububat Sektörü genelinde 86,98 milyon dolar olurken, 2022 yılının ilk altı ayında ise 498,82 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran dönemine bakıldığında ise İHBİR'in en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke ABD, Irak ve İsrail olarak sıralandı.

Mal grupları olarak bakıldığında en fazla ihracat; 59,76 milyon dolarla şeker ve şeker mamullerinde gerçekleşirken, gıda müstahzarları 57,81 milyon dolarla ikinci sırada, 54,62 milyon dolarla pastacılık ürünleri üçüncü sırada yer aldı.

Haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı; Türkiye'ye olan ilginin çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, ülke olarak pandeminin akabinde değişmiş olan tedarik zinciri ve lojistik akışında coğrafik olarak avantajlı bölgede olduğumuzu söyledi. Hububat ve bakliyatla ilgili dünyada bir gıda krizi varken bile, iç talebi karşılamakla birlikte ihracatın arttığını belirten Taycı, "Üretim ve ihracatımızla ilgili mevzuatsal sıkıntıları tespit edip, bunların çözümlenmesi adına otoriteyle birlikte daha fazla faaliyet göstermemiz ve markalaşma adına daha fazla faaliyetler yapmamız lazım. Geldiğimiz noktada her şey yolunda ve hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.