Hububat sektöründen 2024'ün yol haritası

2023’ü rekor ihracatla kapatan hububat sektörü, 2024 için yol haritasını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye ihracatının en önemli kalemlerinden olan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün 2023 yılı ihracatı geçen yıla oranla yüzde 8 artışla 12,5 milyar dolara ulaştı. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) ise yılı yüzde 14 oranında artış ile 3,6 milyar dolarlık ihracatla tamamladı.

2023 yılında yaşanan deprem, küresel gıda enflasyonu ve korumacılık kararlarına rağmen yılı rekor bir artışla tamamladıklarını vurgulayan İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı; 2024 yılında 14 milyar dolarlık ihracat hedefiyle Amerika ve Afrika kıtası başta olmak üzere Uzak Doğu pazarlarına odaklanacaklarını belirtti.

2023 yılında ihracattaki artışın nedenlerini de sıralayan Taycı; iklim şartlarının iyi olmasından dolayı oluşan yüksek rekolte, pazar çeşitliliği, Türkiye'nin coğrafi konumu ve dünya pazarında işlenmiş tarım ürünlerinde 'Made in Türkiye' imajının her geçen gün gelişmesinin önemli olduğunu ifade etti.

2023’te 3,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin katıldığı toplantıda; 2023’te yapılan faaliyetler, 2024 hedefleri ve yeni yol haritası paylaşıldı. Açıklanan rakamlara göre; Türkiye geneli hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı geçen yıla oranla yüzde 8 artışla 12,5 milyar dolara ulaşırken, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) 12 aylık ihracatı ise bir önceki yıla oranla yüzde 14 oranında artış ile 3,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Değirmencilik ile pastacılık ürünleri, Bitkisel yağlar, Yağlı tohumlar ve meyveler, Diğer gıda müstahzarları, Şeker ve şeker mamulleri, Hububat ve bakliyat, Baharatlar, Kakaolu mamuller alt sektörlerinin yer aldığı ve 2024 itibarıyla toplam üye sayısının 4 bin 728'e ulaştığı İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde (İHBİR) 2023 yılı içerisinde; 3 milli katılım fuarı, 1 Info stant katılımı, 39 firma ziyareti, 11 farklı ülke ile 13 alım heyeti organizasyonu, 4 teknik eğitim programı, AYTOP ve Mega Center ihracat eğitim seminerleri, Global Pulse Confederation Programı, Saha ziyaretleri programları, Aşure ve makarna günü etkinlikleri çalışmalarına imza atıldı

İHRACATTA ARTIŞIN TEMEL SEBEPLERİ

Bu arada 2023 yılında ihracattaki artış nedenlerini sıralayan Taycı, “Birincisi iklim şartlarının iyi olmasından dolayı yüksek rekolte, ikincisi pazar çeşitliliğimizin geniş olması, üçüncüsü Türkiye'nin coğrafi konumu ve dördüncüsü ise son 15 yıllık periyotta özellikle işlenmiş tarım ürünleri sektörümüzde Ar-ge'yi, inovasyonu ve makina ekipmana yapılmış olan yatırımlar sebebiyle dünya pazarında işlenmiş tarım ürünlerinde 'Made in Türkiye' imajının her geçen gün gelişmesi.” olarak ifade etti.

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile hem siyasi hem de ticari diyalog ilişkisi içinde olduğunu ifade eden Taycı, her iki ülke ile hem ithalatın hem de ihracatın devam ettiğini belirtti. Yaklaşık 32,5 milyon ton tahılın İstanbul Boğazları ve Türkiye'nin aracı olduğu tahıl koridoru vasıtasıyla dünyaya ulaştırıldığını belirten Taycı, “Dünyaya bu ürünlere ulaşım ve aynı zamanda uygun fiyatla ulaşım noktasında verilen çok büyük bir hizmetti. Birçok ülkenin savaş sonrası uyguladığı ambargo sonrasında Rusya'nın önemli tedarik merkezlerinden bir tanesi Türkiye oldu. Bu durum çok daha yeni iş imkanları ve fırsatlar yarattı. Türkiye'nin yürütmekte olduğu diplomasi ve Türk insanının başarılı girişimleriyle önemli bir ticaret fırsatına dönüştü.” ifadelerini kullandı.