Hububat bakliyatta 8 ayda 687 milyon dolar ihracat

İhracatta başarıdan başarıya koşan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği, 2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde ihracatını yüzde 64 artışla 687 milyon dolara çıkardıİZMİR (İGFA) - Hububat bakliyat yağlı tohumlar ihracatı Ege’de 1 milyar dolar barajına yaklaştı

2022 yılının ilk ayından beri hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörünün istikrarlı bir şekilde başarı gösterdiğini vurgulayan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Ocak ve Şubat aylarında yüzde 60’ın üzerinde ihracat artışları yaşarken, son dönemde yüzde 200’lere varan rekorlara şahit olduklarını söyledi.

2022’nin ilk 8 ayında hububat bakliyat yağlı tohumlar ihracatımızı yüzde 64 yükselişle 687 milyon dolara ulaştırdıklarını kaydeden Öztürk, " İlk çeyrekte 1 milyar doları aşacağımızın sinyallerini vermiştik. 25 Eylül 2021 tarihinden 24 Eylül 2022 tarihine kadar olan son bir yıllık dönemde ihracatımız yüzde 70 artarak 981 milyon dolara ulaştı. Eylül ayında da rekor kırmaya devam ediyoruz, 20 günlük dönemde ihracatımızı yüzde 115 artırma başarısı gösterdik. Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörümüz Türkiye genelinde son bir yıllık dönemde ihracatını 10,8 milyar dolara taşıdı. Son bir yıllık dönemde 25,1 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatında sektörümüzün payı yüzde 43’e yükseldi. Tahıl Koridoru anlaşması ile Türkiye’nin kolaylaştırıcı rolü tüm dünyada oldukça takdir gördü. Bunun önümüzdeki dönemde Türk hububat bakliyat ve yağlı tohumlar sektörümüze olumlu etkisini görmeyi umuyoruz" diye konuştu.

Bitkisel yağın ihracatı yüzde 69 arttığını, yağlı tohumlar yüzde 248 ile artış rekortmeni olduğunu belirten Öztürk, 2022 yılının Ocak-Ağustos döneminde 146 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiklerini anlatarak, Ege’nin hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatının yüzde 57’sini oluşturan bitkisel yağ ihracatının yüzde 69 artışla 397 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

“8 aylık dilimde en fazla artış yaşadığımız yağlı tohumlarda yüzde 248 artışla 87 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik" diyen Öztürk, "Küspeler ve hayvansal yemlerde yüzde 74 ivmeyle 77 milyon doları ülkemize kazandırdık. Gıda müstahzarlarında yüzde 35 artışla 27 milyon dolara, çikolatalı şekercilik mamullerinde 25 milyon dolara, hububattan mamul ürünlerde yüzde 43 artışla 23 milyon dolara ulaştık. Değirmencilik ürünlerinde 16 milyon dolar, baharat ihracatımızda 14 milyon dolar ihracatımız var. Hububat ihracatımız 8 aylık dilimde yüzde 34 artışla 8 milyon dolar, şekercilik mamulleri ihracatımız yüzde 13 artışla 5 milyon dolar olarak gerçekleşti" diye konuştu.