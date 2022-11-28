HOST İstanbul Mart 2023'te 5 bin satın almacıyı ağırlayacak

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün ihracat fuarı Uluslararası HOST Istanbul, 9-12 Mart 2023 tarihlerinde 16. kez kapılarını açacak.İSTANBUL (İGFA) - Tarsus Türkiye Fuarcılık tarafından Züccaciyeciler Derneği ZÜCDER işbirliğinde 16.’sı düzenlenecek olan Türkiye Ev ve Mutfak Eşyası Üreticileri Fuarı HOST Istanbul, TÜYAP Beylikdüzü'nde dört kıtadan 5 bin satın almacıyı ağırlamaya hazırlanıyor.

Önceki buluşmada başarıyla uyguladıkları Hosted Buyer programını, HOST Istanbul 2023 için de tekrarladıkları bilgisini paylaşan Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, “Başta sektörün Güney Amerika, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Avrupa gibi hedef pazarları olmak üzere, dünyanın dört bir tarafındaki büyük satın almacılarla doğrudan iletişime geçip, onları hem İstanbul’da ağırlıyor hem de fuarımıza getiriyoruz” dedi.

Fuarda, “Sofra ve Mutfak Eşyaları”, “Pişirme Ekipmanları”, “Plastik Ev Eşyaları & Bahçe Aksesuarları”, “Ev Eşyaları”, “Dekoratif Ev ve Mutfak Eşyaları” ile “Elektrikli Ev Aletleri” kategorilerinde binlerce tasarımın da görücüye çıkacağı kaydedildi.