HOST Istanbul, 17. kez buluşturacak

Türkiye ev ve mutfak üreticileri, 2024-2025 koleksiyonlarını Şubat ayındaki HOST Istanbul’da vitrine çıkarmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Tarsus Fuarcılık tarafından Züccaciyeciler Derneği ZÜCDER işbirliğinde düzenlenecek 17. buluşmada, “Sofra ve Mutfak Eşyaları”, “Pişirme Ekipmanları”, “Plastik Ev Eşyaları & Bahçe Aksesuarları”, “Ev Eşyaları”, “Dekoratif Ev ve Mutfak Eşyaları”, “Elektrikli Ev Aletleri” ile HORECA sektörüne yönelik binlerce yerli tasarım bir arada sergilenecek.

2022 sonunda 4,8 milyar dolar dış ticaret fazlası veren, 2023’ü yaklaşık 7 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedefleyen Türkiye Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü’nü yeni pazarlara taşıyacak olan HOST Istanbul’a yaklaşık 500 marka katılacak.

4 bini yurt dışından toplam 15 bin ziyaretçi beklenen fuar Tüyap Beylikdüzü’nde toplam 40 bin metrekare alanda gerçekleşecek.