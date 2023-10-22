HORASIS Global Toplantısı Gaziantep'te yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde uluslararası yatırımcı ve CEO’ların katıldığı HORASIS Global Toplantısı Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla başladı.GAZİANTEP (İGFA) - Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde başlayan toplantı, ev sahibi ülke ve şehrin konuk ülkelerle politik diyaloglara girmesini sağlayacak. 140’ı üst düzey olmak üzere 300 katılımcının yer aldığı 2023 HORASIS Global Toplantısı’nın düzenlenen açılış töreninde Gaziantep’in birçok yönünün anlatıldığı tanıtım filmi izlendi. Programın devamında protokol, selamlama konuşmalarını yaptı.

Bu yılki toplantı teması “küresel belirsizlikler karşısında en iyi geleceği bulmak” olan, şirketleri ve toplumları ilgilendiren konulara odaklanan hükümet yetkililerini, bilim insanlarını ve aydınları, iş insanlarıyla bir araya getiren 2023 HORASIS Global Toplantısı, ekonomik konulara odaklanırken yapılan tartışmalar arasında genellikle ekonomik büyüme, yenilik, göç ve eşitsizlik gibi konular yer alıyor.

BAKAN BOLAT: GAZİANTEP’E HER GELİŞİMDE HEP BİR İLERLEME, GELİŞME VE BİR YÜKSELİŞ GÖRÜYORUM

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İnovasyon, sürdürülebilirlik ve yeniden inşa yoluyla etki yaratmak temasıyla düzenlenen HORASIS Küresel Toplantısı’nda sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Gaziantep deyince içimizde çok büyük bir çoğunlukla olumlu hisler uyanıyor. Gaziantep’e her gelişimde hep bir ilerleme, gelişme ve bir yükseliş görüyorum. Gaziantep, ‘İyi at yemini kendi artırır’ atasözüyle çok uyumlu bir şehir. Gaziantep tarihten gelen ve tarihteki ticaret yollarının da üzerinde yer alan güzide bir şehrimiz” dedi.

GAZİANTEP MODELİ İNŞALLAH DAHA ÇOK GELİŞİR, ÖRNEK ALINIR VE MEMLEKETİMİZE KATKI SAĞLAR

Gaziantep, üretim, inşa ve yapmak gibi sözlerle varlığını şekillendirdiğini aktaran Bolat, şunları kaydetti:

“Şikayet pek bu şehirden duyulmaz. Bu şehirde yükselmek, gelişmek gibi kelimeler Gazianteplilerin hep aklında olduğu için daha çok üretmek, gelişmek anlayışıyla üretkenliğini koruyor. Yine en önemlisi bu şehir, sürdürülebilirlik, birliktelik temasına uygun olarak herhangi bir ayrım gözetmeksizin dayanışma içinde hareket ediyorlar. Gaziantep modeli inşallah daha çok gelişir ve örnek alınır ve memleketimize katkı sağlar. Ülkemizdeki şehirlerin yarısı Gaziantep ölçeğinde olabilse biz bugün, kişi başına 25 bin, 30 bin dolarlık milli geliri konuşuyor olabilirdik. Ama inşallah bu hedefi de Türkiye Yüzyılı’nda yakalayacağız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile HORASİS Global Küresel Forum’un böylesine dev bir organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı ilgilileri yürekten kutlarım. Buradaki katılımcılar alanında uzman kişiler. Program çok yoğun. Başlıklar çok güzel. Bu programın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”