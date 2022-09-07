Hopi'de görev değişimi

Hopi, yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, Ürün ve Müşteri Deneyimi Direktörlüğü görevine sektörün deneyimli isimlerinden Dicle Yücelen’i getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Dijital dünya ekosistemindeki ürün ve kullanıcı deneyimi alanında uzun yıllar deneyime sahip isimlerden Dicle Yücelen, Hopi’nin yönetim kadrosuna dahil oldu. Yücelen, Hopi bünyesinde Ürün ve Müşteri Deneyimi Direktörü olarak görev yapacak.

Dicle Yücelen pazarlama teknolojileri alanındaki yetkinlikleri ile deneyim, tasarım, ürün yönetimi alanında Hopi’nin dijital dönüşüm yolculuğuna liderlik eden ekipte yer alacak.

Sektördeki 24 yıllık kariyer yolculuğuna sayısız ödül sığdırmayı başaran Dicle Yücelen, ulusal ve uluslararası birçok markanın ürün yaşam döngüsü ve müşteri deneyimi stratejilerinin oluşturulmasında aktif rol aldı. Yücelen, son olarak Turkcell’de Dijital Servisler ve Çözümler Deneyim Yönetimi Direktör Yardımcısı olarak görev alıyordu.