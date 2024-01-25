Hizmet ve inşaatta güven arttı, perakende düşüşte!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven endekslerine göre hizmet ile inşaat sektörü artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Ocak ayına ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini yayımladı.

Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 4,0, inşaat sektörü ise yüzde 3,3 artarken, perakende ticaret sektörü ise yüzde 1,0 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 4,0 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,0 oranında azalarak 115,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.

Son verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endekslerinin değişim oranları tabloya şöyle yansıdı: