Hizmet üretiminde gayrimenkulde gerileme

TÜİK'İn açıkladığı Hizmet Üretim Endeksi'ne göre aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri ile gayrimenkul hizmetlerinde gerileme yaşandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayına ilişkin Hizmet Üretim Endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 0,6 oranında arttı.

Hizmet üretim endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artış gösterirken, aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,6 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,9, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 6,0, idari ve destek hizmetleri ise %3,5 artarken, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,6 azaldı.

Bu arada hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 azaldı.

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 7,2 azalırken, gayrimenkul hizmetleri de yüzde 0,4 oranında azaldı. Verilere göre, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,7, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 4,1, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,4 artış kaydetti.