Hizmet Üretici Fiyat Endeksi aylık ve yıllık arttı!

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 104,28, aylık yüzde 2,05 arttıANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Ekim ayında H-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 2,05, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 75,79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 104,28 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 84,03 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 132,35 artarken, aylık ise yüzde 0,83 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 132,35, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 102,21, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 69,01, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 63,28, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 85,62, idari ve destek hizmetlerde yüzde 97,74 artış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 17 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetleri %41,68, hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 47,22, gayrimenkul hizmetleri yüzde 63,28 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri 5,38, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri yzüde 135,22, programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 123,33 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Bu arada aylık bazda ise; H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetleri yüzde 8,43, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 7,93, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 5,64 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 23,96, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 20,59, bilgi hizmetleri yüzde 11,47 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.