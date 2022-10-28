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Hizmet Üretici Endeksi yüzde 107 arttı

EKONOMİ 28.10.2022, 12:50
Hizmet Üretici Endeksi yüzde 107 arttı

TÜİK, Eylül ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Verilere göre yıllık yüzde 107 arttı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 72,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 78,34 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK YÜZDE 140,57 ARTTI

 
Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 140,57, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 95,83, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %64,65, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 88,65, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 79,98, idari ve destek hizmetlerde yüzde 95,28 artış gerçekleşti.

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 18 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 9 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetleri yüzde 39,48, hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 43,46, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 57,09 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri yüzde 177,31, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 163,88, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 141,01 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörlere göre H-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Eylül 2022

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