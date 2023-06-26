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Hizmet ÜFE'de 'istihdam' başı çekiyor

EKONOMİ 26.06.2023, 15:23
Hizmet ÜFE'de 'istihdam' başı çekiyor

TÜİK, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 65,47, aylık ise yüzde 2,99 oranında arttı. Yıllık H-ÜFE'ye göre 8 alt sektör daha düşük, 19 alt sektör daha yüksek değişim gösterirken, istihdam hizmetleri yüzde 120,52 oranıyla başı çekti.ANKARA (İGFA) - Türkiyet İstatistik Kurumu, Hizmet Üretici Fiyat Endkesi'nin Mayıs ayı verilerini paylaştı.

H-ÜFE 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,58, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,47 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 84,39 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK YÜZDE 47,58 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 47,58, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 86,47, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 72,50, gayrimenkul hizmetlerinde yüze 64,92, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 90,59, idari ve destek hizmetlerde yüzde 87,64 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre; ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,05, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 7,89, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,22, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 4,19, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,48, idari ve destek hizmetlerde yüzde 5,22 artış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 8 alt sektör daha düşük, 19 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 2,71, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 35,58, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 46,52 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık istihdam hizmetleri yüzde 120,52, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 117,17, programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 110,86 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Bu arada Aylık H-ÜFE'ye göre 18 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

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