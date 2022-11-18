Hitachi Astemo Türkiye’ye MESS’ten ödül

27 ülkede yaklaşık 140 tesiste 90 bin kişiyi istihdam eden otomotiv teknoloji şirketi olan Hitachi Astemo’nun Türkiye Fabrikası, başarı zincirine yeni bir halka daha ekledi.BURSA (İGFA) - Hitachi Astemo Türkiye Fabrikası, iş sağlığı ve güvenliğine verdiğiönem doğrultusunda hayata geçirdiği başarılı çalışmaların karşılığını almaya devam ediyor.

Firma, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından düzenlenen İş Güvenliğinin Yıldızları Yarışması’nda ‘İSG Özel Ödülü’ kategorisinde“İSG Video Star" projesiyle‘1-499 Çalışanı Olan İş Yerleri Tavsiye Edilen Uygulama’ ödülünü kazandı.

Ödül hakkında değerlendirmelerde bulunan Hitachi Astemo Türkiye İnsan Kaynakları, İletişim ve HSE Müdürü Elif Akça,iş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır riskhedefiyle hayata geçirilen proje ve uygulamaların ödüllendirildiği MESS İş Güvenliğinin Yıldızları’ndaödül aldıkları için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

İş sağlığı ve güvenliği alanında geliştirdikleri başarılı çalışmalarla ses getirmeye devam ettiklerini belirten Akça, “Yarışmada İSG Özel Ödülü kategorisinde ‘İSG Video Star’ projemizle ödüle layık görüldük. Firmamız bu ödülle, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki somut çalışmalarını bir kez daha taçlandırdı. MESS’in iş sağlığı ve güvenliği alanında farkındalık yaratmak, ortak bir bilinç oluşturmak ve iyi uygulamaları teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiği böylesine önemli bir yarışmada ödül aldığımız için büyük mutluluk yaşıyoruz” dedi.

"FARK YARATAN PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Fabrikalarında sağlık, güvenlik ve çevre kültürünün çalışanlar tarafından en iyi şekilde algılanmasını ve içselleştirilmesini hedeflediklerini ifade eden Akça, bu konuda farkındalığı artırma odaklı çalışmalara devam ettiklerini kaydetti. Akça, daha güvenli çalışma ortamının sağlanmasını ve çalışanların güvenli şekilde işlerini yapmalarını amaçladıklarını dile getirerek, “Çalışanlarımızın bu konudaki hakimiyetlerinin pekiştirilmesi ve davranış odaklı iş güvenliği bilincinin oluşturulması amacıyla çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Kurmuş olduğumuz başarılı yapının arkasında birbirine inanan, güvenen ve ortak değer yaratmayı benimsemiş güzel bir aile ortamı yer alıyor” diye konuştu.

Çalışma arkadaşlarının iş yerinde sağlıklı bir ortamda işlerini gerçekleştirebilmesi ve çalışma ortamından mutlu olması için en iyi şartları sağlama gayretiyle çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Akça, İSG kültürünün yaygınlaşması adına fark yaratan projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan, MESS İş Güvenliğinin Yıldızları Ödül törenine Hitachi Astemo Türkiye Fabrikası’nı temsilen Hitachi Astemo Türkiye İnsan Kaynakları, İletişim ve HSE MüdürüElif Akça, İnsan Kaynakları Uzmanı Ümit Şenay ve İş Güvenliği TeknisyeniCüneyt Şenkatılım sağladı.