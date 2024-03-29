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Hitachi Astemo Türkiye’de Mesut Sancaklı dönemi

Birçok farklı uluslararası şirkette yaklaşık 30 yıllık teknik ve ticari yönetim deneyimiyle, liderlik ve farklı üretim operasyonlarında üst düzey sorumluluk alan Mesut Sancaklı, Türkiye / Bursa fabrikasının yeni Genel Müdürü oldu Sancaklı, Mart 2024 itibarıyla resmen görevine başladı

EKONOMİ 29.03.2024, 11:39
Hitachi Astemo Türkiye’de Mesut Sancaklı dönemi

Birçok farklı uluslararası şirkette yaklaşık 30 yıllık teknik ve ticari yönetim deneyimiyle, liderlik ve farklı üretim operasyonlarında üst düzey sorumluluk alan Mesut Sancaklı, Türkiye / Bursa fabrikasının yeni Genel Müdürü oldu. Sancaklı, Mart 2024 itibarıyla resmen görevine başladı.BURSA (İGFA) - 27 ülkede yaklaşık 140 tesiste 90.000 kişiyi istihdam eden global bir otomotiv teknoloji şirketi olan, binek ve hafif ticari araçlar için fren üretiminde ülkemizin en büyük firması konumundaki Hitachi Astemo’nun Türkiye Fabrikasının üst yönetiminde önemli bir atama gerçekleştirildi.

Birçok farklı uluslararası şirkette yaklaşık 30 yıllık teknik ve ticari yönetim deneyimiyle, liderlik ve farklı üretim operasyonlarında üst düzey sorumluluk alan Mesut Sancaklı, Türkiye / Bursa fabrikasının yeni Genel Müdürü oldu.

Küresel düzeyde sektörün en büyük firmalarından biri olan Hitachi Astemo’nun kurumsal sürdürülebilirlik vizyonu ve yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde Genel Müdür pozisyonuna atanan Sancaklı, Mart 2024 itibarıyla resmen görevine başladı.

Öte yandan, hatırlanacağı üzere Sancaklı, firmanın geçmişte ismi Bosch Fren Sistemleri olduğu dönemde de şirkette çeşitli kademelerde önemli sorumluluklar üstlenmişti.

MESUT SANCAKLI KİMDİR?

8 Şubat 1970 yılı Kütahya doğumlu olan Mesut Sancaklı, Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur.

Sancaklı; birçok farklı uluslararası şirkette yaklaşık 30 yıllık liderlik ve farklı üretim operasyonlarında, teknik ve ticari yönetim deneyimine sahiptir.

Genel Yönetim, P&L, Operasyon, Satış, Mühendislik, Satın Alma gibi önemli alanlar, Sancaklı’nın yönetim deneyimlerinden bazılarıdır.

Görev aldığı küresel şirketlerde özellikle sürdürülebilir büyüme, sürdürülebilir operasyonel başarı gibi süreçlere liderlik eden Sancaklı, sonuçlara ve geleceğe yönelik stratejik ve taktiksel, insan, süreç ve müşteri odaklı bir iş lideri olarak öne çıkmaktadır.

Sancaklı’nın 1993 yılında 1993 yılında Transktürk firmasında Ürün Mühendisi ile başlayan profesyonel kariyer yolculuğu; Bosch Fren Sistemlerinde Ar-Ge Şefi (1996), Fransa /Paris fabrikasında Test Masaları Müdürü (2000), İş & Fiyat ve Teklif Yönetimi Müdürü (2000-2003) olarak devam etmiştir.

Daha sonrasında Türkiye’ye geri dönen Sancaklı, yine Bosch Fren Sistemlerinde Satınalma & Lojistik Müdürü (2003-2005) ve Fabrika Müdürü/Genel Müdürü (2005-2012) olarak görevine devam etmiştir.

Daha sonrasında Goodyear’da Fabrika Müdürü (2012-2014) olarak kariyerini sürdüren Sancaklı, ardından Mecaplast Group Turkey bünyesinde Genel Müdür (2014-2015) olarak görev alırken, akabinde Grammer firmasına Genel Müdür (2015-2021) olarak transfer olmuştur.

2021-2024 yıllarında Arıtaş Cryogenics firmasında CEO olarak görev yapan Sancaklı, 2024 Mart ayı itibarıyla Hitachi Astemo Türkiye’de Genel Müdür olarak göreve başlamıştır.

Hobi olarak basketbolla ilgilenen Sancaklı, aynı zamanda lisanslı basketbolcu geçmişiyle de bilinmektedir.

Mesut Sancaklı, evli ve 1 erkek çocuk babasıdır.

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