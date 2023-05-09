Hitachi Astemo Türkiye'den Bursa'ya yeni yatırım

27 ülkede yaklaşık 140 tesiste 90 bin kişiyi istihdam eden global bir otomotiv teknoloji şirketi olan Hitachi Astemo’nun Türkiye Fabrikası,gelecek odaklı hedefleri doğrultusunda büyüme ve gelişmesini sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Hitachi Astemo, küresel müşteri taleplerine daha hızlı ve etkin yanıt verebilmek adına yeni bir yatırım hamlesi yaparak, toplamda 5 bin 500 metrekarelik bir alana sahip yeni lojistik merkezini hayata geçirdi.

Yeni tesisin açılışında konuşan Hitachi Astemo Türkiye Fabrikası Genel Müdürü Murat Bayram, firma olarak yaklaşık 300 kişilik bir ekiple çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Bayram, yeni pazarlara etkin ve hızlı bir şekildeulaşmak, sürdürülebilir verimliliğe katkı sağlamak adına yeni yatırımlarını hayata geçirmeye karar verdiklerini belirterek, “Küreselleşen yeni dünya düzenine uyum sağlayarak ve fark yaratan çalışmalara imza atarak yol almayı sürdürüyoruz. Değişen küresel dinamiklerle birlikte firmamızın sürdürülebilirliğinisağlamak ve müşterilerimize kaliteli hizmet verebilmek adına kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Yeni yatırımımızı da bu doğrultuda hayata geçirdik” dedi.

BURSA’DAKİ İKİNCİ LOKASYON

Bursa’daki ikinci lokasyonlarını açtıklarını ifade eden Bayram, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alanlojistik merkezinin yaklaşık 5bin 500 metrekarelik bir alan üzerine inşa edildiğini kaydetti. Bayram, yatırımlarıyla birlikte istihdama da katkı sağlayacaklarını dile getirerek, “Lojistik merkezimizi açmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Büyüme yolculuğumuzda çalışma arkadaşlarımızın özverili çalışmaları söz konusu. Bu nedenle her bir çalışma arkadaşımıza emekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.