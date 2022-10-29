Hisarcıklıoğlu'ndan TOGG vurgusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhuriyetin bir asra yaklaşan süreç içerisinde her geçen gün daha da güçlenip köklendiğine vurgu yaptı.Mehmet UZEL (ANKARA İGFA) - TOBB Başkanı M. Rifat Hisarclıklıoğlu, "Bu yıl, aynı gün, 60 yıl önce yarım kalan rüyamız TOGG otomobilimizin fabrika açılışını da yapacağımız için Cumhuriyet Bayramımızı daha da büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Milletin iradesinin hâkim olduğu yönetim biçimi Cumhuriyet, büyük ve yeni hedeflerimize yürürken arkamızdaki en büyük güçtür” dedi.

Hisarcıklıoğlu mesajında şu görüşlere yer verdi: “29 Ekim 1923, şanlı tarihimizin en övünç duyduğumuz gurur günlerinden birisidir. 99’ıncı yaşını kutladığımız Cumhuriyetimiz, altında el ele, omuz omuza bir ve bütün olarak toplandığımız bu topraklardaki en geniş ve en güzel çatıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ sözü, Cumhuriyet ile artık pekiştirilmiş ve ülkemizin istikametini çizen en önemli değerlerden birisi olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığıdır.

Bu yıl daha da gururluyuz. Fabrika açılışını yapacağımız yerli ve milli sanayimizin gururu TOGG otomobili bizi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimize ve kahramanlarımıza karşı olan minnet borcumuzu, ülkemizi daha aydınlık ve refah dolu yarınlara ulaştırma sözümüzü, yerine getirme çabamızda fazlasıyla heyecanlandırmakta.

Türk iş dünyası olarak, üzerimize düşeni yapmaya ve ülkemizi en ileri noktalara ulaştırmaya kararlılığımız hiç değişmeyecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.