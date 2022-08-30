Hisarcıklıoğlu'na Bursa'dan 'hizmet nişanı'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gerek yerli ve milli otomobilin Bursa’ya kazandırılmasındaki gayretleri gerekse de odalar ve borsalar aracılığıyla kente kazandırılan hizmetleri nedeniyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na ‘Bursa Şehri Hizmet Nişanı’ verdi.BURSA (İGFA) - Türkiye’deki bütün oda ve borsa yönetim kurulu başkanları, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) bir araya geldi. İş dünyasının bu önemli buluşmasına Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın tarih boyunca hep kurucu, öncü ve girişimci kent olma özelliğini koruduğunu vurguladı.

Günümüzde sanayi ve teknoloji uyumunu başaran dünyanın sayılı şehirlerinden birinin de Bursa olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, Bursa olarak ülkenin büyümesinde öncü rol üstlendiklerini belirterek, "Aralarında dünya devleri de bulunan 100’lerce uluslararası yatırımcıya ev sahipliği yapan bir kentiz. 2021 yılı verilerine göre 16 milyar dolar ihracat ve 8 milyar dolar ithalatla yaklaşık 25 milyar dolar dış ticaret hacmine sahibiz, tabii ki bütün bu güzellikleri bizlere yaşatanların arasında, ekonomimizin kahramanları olan iş insanlarımız, odalarımız, borsalarımız, ticaret ve sanayi kuruluşlarımız bulunuyor. Yerli otomobil fabrikasının Bursa’mızda kurulma sürecinde etkin rol üstlenen kişilerden biri de Rifat Hisarcıklıoğlu’dur. Değerli başkanımız bu süreçte yoğun bir çaba sarf ettiler. Yine TOBB marifetiyle şehrimizde yapılan eğitim kurumları inşa çalışmaları var. Şehrimize yapılan ve TOBB’un elini taşın altına koyduğu bütün çalışmalardan dolayı ve şehrimizin ülke ekonomisindeki yerini güçlendirmesinde katkı ve desteklerini esirgemeyen değerli Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na Bursa halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Minnet ve teşekkürlerimizin bir nişanesi olan Bursa Şehri Hizmet Nişanı’nı Bursa halkı adına takdim etmekten onur ve gurur duyuyorum” diye konuştu.

‘Bursa Şehri Hizmet Nişanı’nı, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediyesi Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ile Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı’nın elinden alan Hisarcıklıoğlu ise, “İlk başkentimize hizmet etmek her 86 milyon vatandaşımıza nasip olmaz. Allah sizlerden razı olsun. Benim için çok anlamlı, manevi ve gurur verici bir hadise bu. Burada Rifat Hisarcıklıoğlu yazıyor ama bunu 365 oda borsa başkanı ve odalar birliği yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına alıyorum. Hepimiz Bursa Şehri Hizmet Nişanı almış oluyoruz. Çok teşekkür ederim” dedi.