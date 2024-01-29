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Hidroelektrik enerjinin geleceği zirvede konuşulacak

EKONOMİ 29.01.2024, 17:36
Hidroelektrik enerjinin geleceği zirvede konuşulacak

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında lider enerji kaynağı olan hidroelektrik enerji sektörünün temsilcileri bu yıl ilk kez düzenlenecek Türkiye Barajları ve Hidroelektrik Santralleri Zirvesi’nde buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'deki 756 hidroelektrik santrali ülkenin elektrik kurulu gücünün üçte birini oluşturuyor. 160 milyon megavatsaat enerji üretebilecek potansiyeli bulunan hidroelektrik enerji sektörünün temsilcileri ilk kez gerçekleştirilecek Türkiye Barajları ve Hidroelektrik Santralleri Zirvesi’nde buluşacak

Zirvede, HESİAD üye şirketleri, HES sektörü tedarikçileri ve kamu iştirakleri bir araya gelecek. Türkiye genelinde yenilenebilir enerji üretimi geçekleştiren ve üreten HES yatırımcıları, işletme firmaları, proje ve mühendislik firmaları ile inşaat sektörüne yönelik üretim yapan sanayicilerin katılacağı Zirve’de sektörün gündemindeki yatırımlar ile suyu en verimli şekilde kullanmaya yönelik rehabilitasyon ve optimizasyon çalışmaları masaya yatırılacak.

DÜNYADA HİDROELEKTRİK KURULU GÜCÜNDE İLK 10 ÜLKE ARASINDA YER ALIYORUZ

Yenilenebilir enerjinin küresel genişlemesine vurgu yapan Hidroelektrik Santralları Sanayi İş İnsanları Derneği (HESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, “Enerji güvenliği endişeleri ile çevre dostu enerji üretimi konularının kesişim kümesinde bulunan yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının hızlı büyüme ivmesi tüm dünyada artacak. Hidroelektrik enerji, şu anda dünya elektriğinin yüzde 15'ten fazlasını sağlıyor. Önümüzdeki 30 yıl içinde hidroelektrik kapasitesinin iki katına çıkması ve değişken rüzgâr ve güneş enerjisini destekleyen, depolama imkanı olan yeşil enerji kaynağı olarak büyümesini sürdürmesi bekleniyor. Türkiye, hidroelektrik kurulu gücünde dünya genelinde ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Ülkemizin enerji üretiminde, hidrolik enerji, yenilenebilir enerji kaynakları içinde ilk sırada bulunuyor. Yıllık 160 milyon megavat saat elde edecek kurulu güç potansiyelimiz mevcut. Türkiye Barajları ve Hidroelektrik Santralleri Zirvesi’nde sektörün bugünü ve geleceği için bu potansiyeli ortaya çıkaracak adımların tartışılması planlanıyor. Zirve’de, diğer enerji kaynaklarıyla entegre hibrit santraller, santral verimliliklerini artırmak için gerekli yenilikçi teknolojiler, rehabilitasyon ihtiyaçları ve dijitalleşme de gündeme gelecek” diye konuştu."

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