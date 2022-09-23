Hibeler meyvesini verdi! Ankara'da ayçiçeği hasadı sevinci

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Korkuteli ilçesi Çaykenarı Mahallesi’nde üreticilere hibe ettiği yağlık ayçiçeği tohumlarının hasadı gerçekleşti.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma ilkesi doğrultusunda çiftçiyi desteklemeye, tohum hibesi ile ürün çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı geçtiğimiz Nisan ayında Korkuteli ilçesine bağlı Çaykenarı Mahallesi’nde ayçiçeği ekimini yaygınlaştırmak üzere çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği sağlamıştı. 100 dekar alana ekimi yapılan ayçiçeklerinin hasadı gerçekleşti. Çiftçiler aldıkları verimden memnun.

Atıklar Gübre ve Küspe Olacak

Hasat sonrası tarlada kalan ayçiçeği anızları da toprakla buluşturulacak. Ayçiçeği anızları toprakla karıştırılarak organik gübre işlevi görürken, bir sonraki ekim için de toprak hazır olacak. Hasadı gerçekleşen ayçiçeğinin yağ üretilmesi esnasında çıkan artıkları da hayvan küspesi olarak değerlendirilecek. Ayçiçeği tohumu küspesi protein, enerji ve selüloz açısından doygun olması nedeniyle bölgede hayvancılıkla uğraşan çiftçilere verilerek yem maliyeti de düşürülmüş olacak.

Muhtardan Teşekkür

Çaykenarı Mahalle Muhtarı Soner Akkanat, bölgedeki bazı çiftçilerin ilk kez ekimini gerçekleştirmiş olduğu ayçiçeğin veriminden memnun kaldıklarını belirtti. Desteklerinden dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Akkanat, “Büyükşehir Belediyemizin teşviki ve tohum desteğiyle ayçiçeği ektik. Mevsim yağmurlarının da iyi olmasıyla birlikte çiftçilerimizin yüzü güldü. Çok iyi verim aldık. Bizim için yeni bir ürün, çok memnunuz. Desteklerinden dolayı Muhittin Böcek başkanımıza, emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Çiftçi Verimden Memnun

Çaykenarı Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan ve bu yıl ilk defa yağlık ayçiçeği tohumu ekimi gerçekleştiren Hasan Karatoprak, “Bu yıl ilk defa 40 dekarlık alanda Büyükşehir Belediyesi’nin bizlere hibe ettiği ayçiçeği tohumlarını ektim. Dönüm başı 190-200 kg civarında bir ürün aldık. Gelecek yıl daha geniş bir alanda ekim yapacağım. Destekleri için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” diye konuştu.